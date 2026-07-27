Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий

Взаимодействие с Беларусью сегодня укрепляет весь Центральный федеральный округ России. Сюда входят 18 регионов, включая Москву, Московскую, Воронежскую, Тульскую и другие области. Конкретные проекты Александр Лукашенко обсудил уже на встрече с полномочным представителем российского Президента в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: уникальный проект БНБК должен стать общим драйвером. Для этого у Минска и Москвы есть все – от наработанных связей до колоссального опыта. Как подчеркнул Президент, главное – развивать прямые связи между предприятиями, делать акцент на глубокой переработке, чтобы увеличить эффективность и скорость реализации совместных проектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что побывали в БНБК. Хотел вас просить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия. Потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК, не просто нам это доставалось предприятие. Мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но тем не менее работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе.

И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали БНБК, два этапа прошли, сейчас третий – более глубокий. С Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое. Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых колосовых, может быть, кукурузы.

БНБК сотрудничает со многими российскими регионами, поставляя уникальные корма для животных и аминокислоты. В Центральном федеральном округе России сосредоточен основной экономический потенциал Союзного государства. Традиционные связи исторически крепкие и закреплены на самых разных уровнях: действуют межрегиональные соглашения.