Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий
Взаимодействие с Беларусью сегодня укрепляет весь Центральный федеральный округ России. Сюда входят 18 регионов, включая Москву, Московскую, Воронежскую, Тульскую и другие области. Конкретные проекты Александр Лукашенко обсудил уже на встрече с полномочным представителем российского Президента в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году совместный товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России превысил 34,5 миллиарда долларов. Александр Лукашенко предложил объединить усилия в сфере биотехнологий.
Глава государства подчеркнул: уникальный проект БНБК должен стать общим драйвером. Для этого у Минска и Москвы есть все – от наработанных связей до колоссального опыта. Как подчеркнул Президент, главное – развивать прямые связи между предприятиями, делать акцент на глубокой переработке, чтобы увеличить эффективность и скорость реализации совместных проектов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, что побывали в БНБК. Хотел вас просить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия. Потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК, не просто нам это доставалось предприятие. Мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но тем не менее работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе.
И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали БНБК, два этапа прошли, сейчас третий – более глубокий. С Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое. Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых колосовых, может быть, кукурузы.
БНБК сотрудничает со многими российскими регионами, поставляя уникальные корма для животных и аминокислоты. В Центральном федеральном округе России сосредоточен основной экономический потенциал Союзного государства. Традиционные связи исторически крепкие и закреплены на самых разных уровнях: действуют межрегиональные соглашения.
Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе:
Есть наши регионы, которые участвуют на Белорусской универсальной товарной бирже. Есть регионы, которые создают совместные предприятия с Беларусью. Есть активно те, которые приглашают белорусские компании для участия в наших национальных проектах. У нас, скажем, крупнейшая школа в России на 2800 с лишним учеников в Воронежской области была построена белорусскими строителями. Многие дороги – это тоже у нас такой важный национальный проект, строятся белорусами.
Товарооборот Беларуси и Подмосковья уже превышает 10 миллиардов долларов. Яркий пример – Минский автомобильный завод, который расширяет свое представительство на российском рынке и открывает крупный сервисный центр для обслуживания техники. А в Брянской области работает совместное предприятие «Амкодор-Брянск», где выпускают востребованную дорожную технику.