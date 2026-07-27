Лукашенко видит возможности для достижения товарооборота в 1 млрд долларов с Калужской областью

У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Владиславом Шапшой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь, из Калужской области наша страна импортирует рыбную продукцию, целлюлозу и санитарно-гигиенические изделия. Как заявил Александр Лукашенко, у этого российского региона – поистине гигантские возможности. Чтобы максимально их раскрыть, Президент призвал активно искать новые перспективные направления. Главная и вполне осязаемая цель на ближайшее время – преодолеть планку в 1 миллиард долларов взаимной торговли. Для этого Минск предлагает усилить взаимодействие в строительстве, промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в укреплении союзной экономики Беларуси и России. Во многом именно на уровне регионов выстраиваются устойчивые производственные цепочки, расширяются торговые связи и запускаются конкретные совместные проекты. Калужская область для нашей страны давний и стратегический партнер. В 2025 году взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, а по итогам первых пяти месяцев нынешнего показатели прибавили почти 20 %. Белорусская сторона активно поставляет в российский регион нефтепродукты, продовольствие, полимеры, а также мебель и металлоконструкции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готовы проектировать и строить. Под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Это не только торговля, но и создание кооперационных связей между нами. Знаю, что есть проекты, которые реализуются с МАЗом, БЕЛАЗом. Пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна – машиностроительная.

Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол-России. Но если вам что-то будет интересно и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, вообще опыт выстраивания структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно, климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно в качестве образца.

Хотя меня тут критикуют: Лукашенко «маяки» в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти «маяки» будут на пользу, мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий.