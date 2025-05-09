«Пройдёт ещё столько же, а праздник будет праздноваться вечно» – ветеран Фещенко о 80-летии Победы

В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы, развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.

Екатерина Забенько, СТВ:

Благодаря мужеству и стойкости героев-фронтовиков, партизан-подпольщиков, работников тыла мирное небо вновь засияло над нашими городами. Именно они отстояли наше будущее, подарили нам свободу.

Сергей Прохоров, СТВ:

Несмотря на почтенный возраст, ветераны сейчас продолжают выполнять свою миссию: напоминать нам о ценности мира и необходимости его защищать. Они сегодня в строю, ведут информационный бой с попытками переписать историю.

Екатерина Забенько:

В их числе и Федор Сергеевич Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо большое, что в такой замечательный, знаменательный день пришли к нам в студию.

Сергей Прохоров:

Здравствуйте. С Днем Победы вас!

Екатерина Забенько:

С Днем Победы! Особенно вас приятно поздравлять с этим праздником. 80 лет прошло. Вы верите?