«Пройдёт ещё столько же, а праздник будет праздноваться вечно» – ветеран Фещенко о 80-летии Победы
В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы, развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.
Екатерина Забенько и Сергей Прохоров на связи.
Екатерина Забенько, СТВ:
Благодаря мужеству и стойкости героев-фронтовиков, партизан-подпольщиков, работников тыла мирное небо вновь засияло над нашими городами. Именно они отстояли наше будущее, подарили нам свободу.
Сергей Прохоров, СТВ:
Несмотря на почтенный возраст, ветераны сейчас продолжают выполнять свою миссию: напоминать нам о ценности мира и необходимости его защищать. Они сегодня в строю, ведут информационный бой с попытками переписать историю.
Екатерина Забенько:
В их числе и Федор Сергеевич Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо большое, что в такой замечательный, знаменательный день пришли к нам в студию.
Сергей Прохоров:
Здравствуйте. С Днем Победы вас!
Екатерина Забенько:
С Днем Победы! Особенно вас приятно поздравлять с этим праздником. 80 лет прошло. Вы верите?
Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Верю. Верю, что пройдет еще столько, а праздник будет праздноваться вечно, потому что мы дали свободу, независимость не только этой Победой в нашей стране, а великому Советскому Союзу. С Победы нашей начались события мирового уровня. Пахло распадом колониальной системы. Конечно, это не нравилось нашим бывшим союзникам, и сегодня мы наблюдаем, что кое-что забыто.
Сергей Прохоров:
Федор Сергеевич, то самое сообщение Левитана, которое стало символом Победы, каким вам запомнился этот день?
Федор Фещенко:
Во-первых, я Левитана слушал, когда началась война. Он выступал и повторял слова Молотова: «Враг будет разбит, Победа будет за нами!» И потом, когда закончилась война, то же самое Левитан говорил, только уже подвел итоги: «Враг разбит, Победа за нами!»
Я это ощущал просто как закономерность, потому что я воевал, с первых же дней войны верил, что Победа будет за нами, безусловно. Да, мы говорим, что Победа далась нам нелегко и что мы празднуем Победу радостно, но со слезами на глазах. Потому что, прежде всего, когда такая радость, мы победили, и у нас у всех было настроение очень радостное.
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