Новости по тегу #Федор Фещенко

Поздравить именинника пришли депутаты, общественные активисты, сотрудники соцслужб и молодежь. Встреча получилась по‑семейному теплой.
Послание будет вскрыто 9 мая 2045 года, в столетний юбилей Великой Победы. Организаторы подчеркивают: акция призвана сохранить преемственность поколений и передать память о подвиге тем, кто будет в будущем жить под мирным небом.
В свой сотый день рождения Федор Сергеевич пообещал с размахом отметить и следующий юбилей.
«Самые первые воспоминания о войне – это не те, когда напали на нас, а когда я начал активную деятельность как участник Великой Отечественной».
«С Победы нашей начались события мирового уровня. Пахло распадом колониальной системы».
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