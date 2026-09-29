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Новости по тегу #Федор Фещенко

В Минске чествовали 101-летнего участника операции «Багратион» Федора Фещенко
29 сентября 2026 07:33

В Минске чествовали 101-летнего участника операции «Багратион» Федора Фещенко

Письма потомкам – в Минске прошла церемония передачи капсулы памяти к 100-летию Великой Победы
17 июля 2026 06:58

Письма потомкам – в Минске прошла церемония передачи капсулы памяти к 100-летию Великой Победы

Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие
29 сентября 2025 17:39

Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие

Ветеран войны: «Мы были убеждены в том, что наша Красная армия всех сильнее»
14 мая 2025 11:20

Ветеран войны: «Мы были убеждены в том, что наша Красная армия всех сильнее»

«Пройдёт ещё столько же, а праздник будет праздноваться вечно» – ветеран Фещенко о 80-летии Победы
09 мая 2025 10:16

«Пройдёт ещё столько же, а праздник будет праздноваться вечно» – ветеран Фещенко о 80-летии Победы

80 лет назад началась Белорусская наступательная операция «Багратион»
23 июня 2024 07:51

80 лет назад началась Белорусская наступательная операция «Багратион»

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ
06 мая 2024 20:06

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ

Участвовал в операции «Багратион» и освобождал Беларусь. История ветерана, который попал на войну в 17 лет
23 апреля 2024 12:42

Участвовал в операции «Багратион» и освобождал Беларусь. История ветерана, который попал на войну в 17 лет

Освобождал Минск. Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему в Беларуси больше не будет войны
19 февраля 2024 18:14

Освобождал Минск. Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему в Беларуси больше не будет войны

Ветеран ВОВ: «Мир будет, безусловно!» О Зеленском, Лукашенко, войне и Победе
07 мая 2023 19:28

Ветеран ВОВ: «Мир будет, безусловно!» О Зеленском, Лукашенко, войне и Победе