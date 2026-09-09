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Новости по тегу #ветераны

Двух жителей Минска будут судить за осквернение обелиска «Минск – город-герой» и оскорбление ветеранов
09 сентября 2026 07:53

Двух жителей Минска будут судить за осквернение обелиска «Минск – город-герой» и оскорбление ветеранов

Не просто веха биографии! В Минске поздравили участника ВОВ с 100-летним юбилеем
02 июля 2026 18:33

Не просто веха биографии! В Минске поздравили участника ВОВ с 100-летним юбилеем

В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем
02 июля 2026 13:51

В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями
14 мая 2026 06:19

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями

Как День Великой Победы отметили в разных регионах Беларуси – собрали яркие моменты
09 мая 2026 17:33

Как День Великой Победы отметили в разных регионах Беларуси – собрали яркие моменты

Как молодой парень на «Харлее» громил врага? Воспоминания легендарного моторазведчика Дмитрия Суворова
09 мая 2026 17:15

Как молодой парень на «Харлее» громил врага? Воспоминания легендарного моторазведчика Дмитрия Суворова

В преддверии Дня Победы: как в Минске поздравляют тех, кто подарил нам мир?
08 мая 2026 18:30

В преддверии Дня Победы: как в Минске поздравляют тех, кто подарил нам мир?

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву
08 мая 2026 18:23

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву

В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной
08 мая 2026 17:35

В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной

Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы
08 мая 2026 14:05

Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы

В преддверии Дня Победы председатель Совета Республики посетила ветерана ВОВ Ядвигу Еробкину
08 мая 2026 10:48

В преддверии Дня Победы председатель Совета Республики посетила ветерана ВОВ Ядвигу Еробкину

Когда началась война, ей было всего 11. Воспоминания бывшей узницы фашистского концлагеря
07 мая 2026 18:47

Когда началась война, ей было всего 11. Воспоминания бывшей узницы фашистского концлагеря