Новости по тегу #ветераны

Они плевали на элементы памятника, использовали нецензурную брань, оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны и снимали происходящее на видео, после чего размещали ролики в соцсетях.
Сегодня в Беларуси проживает 559 ветеранов Великой Отечественной войны, и каждому из них оказывают постоянную поддержку.
Поздравить юбиляра пришли представители общественных организаций, городские власти, родные и близкие.
В феврале 1945 года советские войска заняли плацдарм на реке Одер. 70 километров до Берлина. Владимир Васильевич помнит тот момент, словно это было вчера.
День Великой Победы объединил миллионы белорусов, молодежь и представителей старшего поколения.
Он помнит Минск на рассвете 3 июля 1944-го. Город содрогался от канонады, а молодой разведчик Дмитрий Суворов без оглядки гнал вперед на своем мотоцикле, а за ним уже весь батальон. Так молодые ребята разрывали вражеские оборонительные рубежи.
Сегодня ветераны – живой пример того, что такое истинный патриотизм, отвага и несгибаемая воля.
Сегодня в Минске живут 196 ветеранов Великой Отечественной войны и 752 человека, пострадавших от ее последствий. И никто из них не забыт: вне зависимости от дня недели каждому оказывается всесторонняя помощь и поддержка: от материальной до самой простой – по хозяйству, если нужно.
Многие из них уже перешагнули 100-летний рубеж. И накануне праздника теплые слова прозвучат в адрес каждого.
В 2026 году Ивану Савельевичу исполнилось 100 лет, он бодр и весел, как говорят – в строю.
Председатель Совета Республики приехала в гости к Ядвиге Еробкиной, которая осенью отметит 101-й день рождения.
В Минске живут 196 ветеранов Великой Отечественной войны и 752 человека, пострадавших от ее последствий. Среди свидетелей боевых действий и Федора Лукашевна Михневич, бывшая узница фашистских концлагерей.
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