Праздничное шествие, парад и концерты – Гомель празднует День Победы

Праздничным шествием открылись утром 9 Мая торжества в городе над Сожем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицу Советскую вышли сотни гомельчан и гостей города – свидетели войны, представители власти, общественных объединений и трудовых коллективов. Во главе колонны пронесли копию Знамени Победы, того самого штурмового флага, водруженного над зданием Рейхстага советскими воинами. Гомельское полотнище размером 6 на 12 метров в 7 раз больше оригинала.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Мы сегодня чтим наших ветеранов, того советского солдата, который нам дал возможность жить под мирным небом, говорим за это слова благодарности, за то, что мы сегодня действительно можем все вместе дружно, единым коллективом выйти и сказать эти слова благодарности.

Надежда Шубина, ветеран Великой Отечественной войны:

Приходит дежурная врач и говорит: «Девочки, поднимайтесь, День Победы!» Конечно, кто плакал, кто радовался, у всех же были и умершие, и убитые, у каждого человека были родственники, но мы встретили День Победы.

Многие пришли на праздник с фотографиями родных-фронтовиков, которые боролись с фашизмом. Акцией «Беларусь помнит» уже десять лет мы отдаем дань уважения бессмертному подвигу Героев.

Это мои родители, они воевали в России. Мать была связисткой на фронте, а у отца была бронь на заводе, он отказался от брони и пошел добровольцем, был сапером-минером. Был неоднократно ранен, контужен. Прошли войну, теперь мы их чтим.