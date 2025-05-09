Лукашенко о 9 Мая в Москве: самый сильный парад

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нынешний парад Победы в Москве самым лучшим, который проводили в России. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко вместе с другими мировыми лидерами принял участие в параде в российской столице в пятницу, 9 мая. Президент отметил, что в советских парадах участие не принимал, а все российские – видел.

«Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у России. Меня вполне удовлетворило то, что я видел», - отметил Александр Лукашенко.

После парада в Москве Президент Беларуси вернулся на родину. Глава государства примет участие в нашем параде, который в Минске начнется в 20:30.

Онлайн-трансляция парада будет показана в прямом эфире СТВ и на YouTube-канале.