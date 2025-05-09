«Это символ весны и Победы». Ветеран ВОВ поделился секретами садоводства и воспоминаниями о войне

В эти майские дни вместе с белорусами ликует и сама природа. Яблоневые сады запускают свой торжественный салют миллионами нежных цветков – воплощение чистоты, света и надежды. Те самые цветы, что встречали героев в далеком 1945 году, сегодня вновь дарят нам свою красоту как эстафету памяти через время и поколения. После войны появилась традиция – высаживать яблоневые сады на годовщины Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом саду яблони всегда зацветают к 9 мая. Кажется, сама природа к этой странице в календаре укрывает деревья нарядными кружевами. Все они посажены руками ветерана Михаила Титова. В 2026 году он отметит 100-летний юбилей. За свою долгую жизнь он посадил тысячи деревьев. И сегодня его сад – это живая энциклопедия садоводства. Здесь есть дикая черешня и вишня, персики, авторский сорт абрикоса «Александра» (названный в честь жены), который выдерживает 30-градусные морозы, и чудо-груша с шестью сортами на одном стволе. Но больше всего он любит яблони, что всегда расцветают ко Дню Победы.

Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны:

Посмотрите – она и белая, и розовая, и желтоватая. У яблони краса природы, вот она и является символом весны и Победы. Еще мальчишкой под чутким руководством бабушки Михаил Антонович привил свою первую яблоню в лесу. Шестилетний садовод с трепетом наблюдал, как из хрупкой почки пробивается новая жизнь.