Баскетболисты «МИНСКА» одержали третью победу подряд в ЕМЛ

Баскетболисты «МИНСКА» одержали третью победу подряд в матчах Единой молодежной лиги. Сегодня, 6 февраля, подопечные Дмитрия Колтунова на домашней площадке обыграли соперников из «Самары», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем старт дуэли у наших парней не задался – на большой перерыв они уходили в роли догоняющих, уступая соперникам 9 очков, однако после возобновления игры все изменилось. «Горожане» смогли переломить ход встречи, перехватили инициативу и праздновали викторию с перевесом в пять баллов – 75:70. Лучшим в составе хозяев стал Давид Масэнге-Мукете, набравший 24 очка. Завтра соперники снова встретятся в белорусской столице. На данный момент в активе «МИНСКА» 51 балл.

Напомним, в регулярном чемпионате выступают 14 клубов, только восьмерка лучших выйдет в плей-офф.