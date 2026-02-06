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Баскетболисты «МИНСКА» одержали третью победу подряд в ЕМЛ

06 февраля 2026 17:59
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Баскетболисты «МИНСКА» одержали третью победу подряд в матчах Единой молодежной лиги. Сегодня, 6 февраля, подопечные Дмитрия Колтунова на домашней площадке обыграли соперников из «Самары», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «МИНСКА» одержали третью победу подряд в ЕМЛ-1

Причем старт дуэли у наших парней не задался – на большой перерыв они уходили в роли догоняющих, уступая соперникам 9 очков, однако после возобновления игры все изменилось. «Горожане» смогли переломить ход встречи, перехватили инициативу и праздновали викторию с перевесом в пять баллов – 75:70. Лучшим в составе хозяев стал Давид Масэнге-Мукете, набравший 24 очка. Завтра соперники снова встретятся в белорусской столице. На данный момент в активе «МИНСКА» 51 балл. 

Напомним, в регулярном чемпионате выступают 14 клубов, только восьмерка лучших выйдет в плей-офф. 

# Баскетбол # Спортивные соревнования

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