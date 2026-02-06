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Белорусская сборная завоевала 23 медали на Матчевой встрече U16 по лёгкой атлетике

06 февраля 2026 17:53
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Легкоатлеты до 16 лет определяли лучших в матчевой встрече Беларуси и России, которая состоялась в Москве. На счету юных спортсменов, представляющих сборную нашей страны 23 медали, среди них семь золотых. 

Белорусская сборная завоевала 23 медали на Матчевой встрече U16 по лёгкой атлетике-1

Землякам не было равных в толкании ядра, на высшую ступень пьедестала поднялись Кира Волженкова и Михаил Кривоченко, более того, они установили личные рекорды. Сильнейшими в троеборье с уверенными результатами стали Ярослав Артеменко и Карина Новикова. Традиционно высокий уровень подготовки показали бегуны. На дистанции в три километра победу праздновал Вячеслав Будницкий. Глеб Гундилович выиграл 60-метровку, а на аналогичной дистанции с барьерами первым финишную черту пересек Артем Дроздов. Также в активе отечественной команды по восемь серебряных и бронзовых наград. 

Отметим, для большинства наших атлетов «Матчевая встреча» стала дебютным турниром за пределами страны и, конечно, подарила бесценный опыт. 

# Легкая атлетика # Спортивные соревнования

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