Белорусская сборная завоевала 23 медали на Матчевой встрече U16 по лёгкой атлетике

Легкоатлеты до 16 лет определяли лучших в матчевой встрече Беларуси и России, которая состоялась в Москве. На счету юных спортсменов, представляющих сборную нашей страны 23 медали, среди них семь золотых.

Землякам не было равных в толкании ядра, на высшую ступень пьедестала поднялись Кира Волженкова и Михаил Кривоченко, более того, они установили личные рекорды. Сильнейшими в троеборье с уверенными результатами стали Ярослав Артеменко и Карина Новикова. Традиционно высокий уровень подготовки показали бегуны. На дистанции в три километра победу праздновал Вячеслав Будницкий. Глеб Гундилович выиграл 60-метровку, а на аналогичной дистанции с барьерами первым финишную черту пересек Артем Дроздов. Также в активе отечественной команды по восемь серебряных и бронзовых наград.

Отметим, для большинства наших атлетов «Матчевая встреча» стала дебютным турниром за пределами страны и, конечно, подарила бесценный опыт.