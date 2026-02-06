В Италии 6-го февраля пройдёт церемония открытия зимних Олимпийских игр

Сегодня, 6 февраля, в Италии официально откроются зимние Олимпийские игры. Красочная церемония начнется в десять часов вечера по минскому времени на легендарном стадионе «Сан-Сиро», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центрами спортивных баталий главного старта четырехлетия впервые в истории станут сразу два города – Милан и Кортина-д’Ампеццо. За место на пьедестале поведут борьбу почти три тысячи атлетов из 94 стран, которые разыграют 116 комплектов наград в 16 видах спорта. Беларусь представят семь девушек. Уже завтра две соотечественницы начнут свое выступление на мультифоруме – свои силы попробуют лыжница Анна Королева и конькобежка Марина Зуева.

Василий Юрчик, руководитель белорусской делегации:

Все организационные вопросы уже решены, начинаются тренировки. Они полностью готовы к тому, чтобы выступить на соревнованиях очередных Олимпийских игр. Хотелось бы отметить, что итальянцы очень хорошо подготовились к этим играм. Практически никаких нареканий со стороны тех, кто прибывает в деревню, не возникает. Наши тренеры и спортсмены довольны. Во всю идут уже тренировки.

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:

Самое главное, что очень доброжелательная команда, очень профессиональные сотрудники. Мы с первых дней здесь нашли понимание. И, слава Богу, пока нам ничего не нужно, мы справляемся сами. Но очень приятно, что тебе всегда рады и готовы помочь.