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«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая

09 мая 2022 11:35
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Новости Беларуси. 10-тысячным праздничным шествием встретил День Победы Витебск. Школьники, молодежь, трудовые коллективы и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая-1

9 Мая прошла церемония возложения цветов к бюсту Петра Машерова. Наша съемочная группа работает с утра в городе на берегах Западной Двины. На связи Виктор Пралич.

«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая-4

Виктор Пралич, корреспондент:
Добрый день, студия. В Витебске праздничная атмосфера царит с самого утра, буквально несколько минут назад на площади Победы завершилась церемония возложения цветов и венков к подножью монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Но люди по-прежнему идут к Вечному огню и несут цветы.

Праздничные мероприятия начались в городе с шествия от площади Ленина и до площади Победы. Более 10 тысяч человек прошли по главной улице Витебска. Это витебчане и гости города разных поколений, кому дорог этот святой день – День Победы.

«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая-7

Каждый год приходим, возлагаем цветы, чтим Победу. Наши деды сражались. Наш родственник дед тоже сражался, прошел до Берлина.

«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая-10

Это священный праздник, никто не забыт, ничто не забыто, поэтому тут другого вопроса и ответа не может быть.

В центре внимания – наши герои – ветераны и участники Великой Отечественной войны. Бесконечные слова благодарности звучат в их адрес. И хотя прошло уже 77 лет, которые разделяют нас от военных событий, наши победители отчетливо помнят важную для миллионов людей новость: «Мы Победили!»

«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая-13

Нина Ляхова, бывшая малолетняя узница:
Когда мы услышали это все в День Победы, мы все были настолько довольны, рады, что прекратилась вся эта бомбежка, подвалы и прочее. Это, конечно, страшно.

«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая-16

Виктор Пралич:
В эти минуты над Витебском звучат песни военных лет. На площади Победы начинается концертная программа «Спасибо героям за мирное небо!»

# Великая Отечественная война # общество # Нина Ляхова # Виктор Пралич # Фотофакт

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