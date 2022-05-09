«Это священный праздник». Вот как в Витебске отмечают 9 Мая

Новости Беларуси. 10-тысячным праздничным шествием встретил День Победы Витебск. Школьники, молодежь, трудовые коллективы и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 Мая прошла церемония возложения цветов к бюсту Петра Машерова. Наша съемочная группа работает с утра в городе на берегах Западной Двины. На связи Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Добрый день, студия. В Витебске праздничная атмосфера царит с самого утра, буквально несколько минут назад на площади Победы завершилась церемония возложения цветов и венков к подножью монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Но люди по-прежнему идут к Вечному огню и несут цветы. Праздничные мероприятия начались в городе с шествия от площади Ленина и до площади Победы. Более 10 тысяч человек прошли по главной улице Витебска. Это витебчане и гости города разных поколений, кому дорог этот святой день – День Победы.

Каждый год приходим, возлагаем цветы, чтим Победу. Наши деды сражались. Наш родственник дед тоже сражался, прошел до Берлина.

Это священный праздник, никто не забыт, ничто не забыто, поэтому тут другого вопроса и ответа не может быть. В центре внимания – наши герои – ветераны и участники Великой Отечественной войны. Бесконечные слова благодарности звучат в их адрес. И хотя прошло уже 77 лет, которые разделяют нас от военных событий, наши победители отчетливо помнят важную для миллионов людей новость: «Мы Победили!»

Нина Ляхова, бывшая малолетняя узница:

Когда мы услышали это все в День Победы, мы все были настолько довольны, рады, что прекратилась вся эта бомбежка, подвалы и прочее. Это, конечно, страшно.