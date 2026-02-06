В Минске прокладывают уникальный дождевой коллектор

Подземная стройка. В столице прокладывают уникальный дождевой коллектор. Его длина 670 метров. Он поможет при подтоплениях. Чтобы минимизировать вмешательство в жизнь столицы, работы ведутся бестраншейным способом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подобным методом столь крупные коллекторы в Беларуси еще не прокладывали. Сейчас на пересечении улицы Пригородной со Сморговским трактом работает единственный в нашей стране проходческий микротоннельный комплекс. На глубине около 10 метров он прокладывает новую «артерию» для города – дождевой коллектор. Несмотря на сложные грунты и морозную погоду, за сутки удается преодолеть до 15 метров под землей. Технология требует непрерывного процесса. Из-за постоянной подачи воды на режущий инструмент остановка оборудования может привести к его замерзанию, поэтому работа не прекращается ни на минуту.

Алексей Гонченко, начальник участка СУ-173 ОАО «Стройтрест № 15»:

Вода подается под давлением питающими насосами сепарационной установки туда, вниз, к режущему органу проходческой машины, чтобы под давлением он резал грунт с водой, он все это смешивает, и потом по обратному трубопроводу обратными насосами все это подается опять же на сепарационную установку, которая уже в свое время сепарирует воду от грунта, разделяет это, воду подает дальше, такой цикл. А грунт, который выпадает из сепарационной установки, мы вывозим техникой на свалки, на экологию города.

Данный участок – самый длинный подземный проход в рамках проекта. Комплекс преодолел уже более 540 метров. Завершить работы планируют в конце этого года.