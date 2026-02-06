В Мингорсовете скорректировали инвестиционную программу Минска

Бюджет и инвестпрограмму Минска скорректировали на внеочередной сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности».

Уточнения связаны с ростом доходов столицы. Так, в рамках инвестпрограммы средства направят на строительство снегоплавильного пункта, реконструкцию зданий 10-й городской больницы и завершение работ по ремонту спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана. Утвердили депутаты и ряд региональных комплексов мероприятий на основании госпрограмм, которые приняты на республиканском уровне. В том числе в сфере туризма, цифровизации и повышения демографической безопасности.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

Очень серьезная программа в здравоохранении, в стоматологии с применением искусственного интеллекта, также программа, касаемо регистрации дорожно-транспортных происшествий по линии ГАИ.

Также будут утверждены региональные комплексы мероприятий, касаемо демографической безопасности и нашей безбарьерной среды.

Также на сессии Мингорсовета утвержден план по наведению порядка и благоустройству. Особое внимание в этом году уделят дворовым территориям. Планируется отремонтировать свыше 470 тысяч квадратных метров асфальтовых покрытий, а также заменить и установить более 10 тысяч малых архитектурных форм. Обновят детское и спортивное оборудование. Отремонтируют более 1 400 площадок.