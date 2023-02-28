Программирование для слабовидящих и сотрудничество с БПЦ. Разговор с председателем Белорусского фонда мира

В стенах неординарного учебного заведения – Минского колледжа электроники, где создана особая среда для инклюзивного обучения ребят с особыми потребностями и не только для них встретились в программе «Прикосновение к свету» с Максимом Мисько, руководителем Белорусского фонда мира. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вклад вашего фонда велик в организацию этой обучающей среды. Кроме того, Белорусский фонд мира взаимодействует с Белорусской православной церковью, которая взяла под духовное попечение ребят из подобных инклюзивных групп. Расскажите, как начинался и реализуется этот проект. Как реализуется проект по обучению инклюзивных групп программированию?

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Действительно, проект уникальный в Республике Беларусь. Здесь собрана уникальная ресурсная база не только техническая, но и огромные ресурсы человеческие. Здесь преподаватели, которых дети считают своими родными. Они вкладывают свое сердце, свою душу, чтобы этим особенным детям было комфортно учиться. Если вы заметили, то здесь работает принцип «равный обучает равного». Если мы видели группу деток с плохим зрением, тотально слепых, то и преподаватель, который их обучает, – это тотально слепой человек. Он не просто их обучает – на своем примере показывает, что эти люди могут одинаково со всеми в обществе заниматься такими специальностями, как программирование. Очень сложно было бы понять, если бы своими глазами люди это не увидели, когда ребята с нарушением зрения сидят за компьютером и занимаются разработкой программных продуктов.

«Воздержание от определенных видов пищи и супружеского общения». Священник напомнил основные правила Великого поста – подробности. Говоря о Белорусской православной церкви, действительно шесть лет назад Владыка Вениамин инициировал этот проект. Он предложил колледжу начать обучать деток с особенностями физического развития. Идея была поддержана коллективом колледжа, директором. А так как нами уважаемый Владыка Вениамин является членом правления Белорусского фонда мира, то, конечно, мы тоже не могли остаться в стороне. Мы уделяем детям в этом учебном заведении особое внимание. Немножко больше, чем другим. В чем заключается особое внимание и духовное попечение со стороны Белорусской православной церкви?

Максим Мисько:

Очень важно помочь не только материально, но и духовно, подбодрить человека, когда он в сложной жизненной ситуации находится. Очень важно отмечал преподаватель, который обучает плохо видящих и тотально не видящих деток. Он говорил: мы не видим, но мы лучше слышим. Мы слышим быстрее, чем другие, и это нам помогает с помощью особых программ работать на компьютере. Он включил как пример эту программу. Мы своим слухом не смогли понять. А он говорит: мы это все очень хорошо понимаем и очень быстро работаем. Поэтому особенность такая, что те, у кого плохое зрение, лучше слышат, чем мы. Те, у кого плохой слух, лучше видят, чем мы. А глобально у них сердца другие. Они чувствуют по-другому те боли и страдания, потому что они что-то испытали на себе, испытали какие-то ограничения. И их таланты выразились в другом. Но это все надо объяснить и разъяснить. Здесь роль церкви большая, потому что с опытом духовных разъяснений и не только воспитанникам, но и преподавателям это все задавало тон веры, надежды и любви. Это для нас всех очень большой урок. Заключается он в том, что мы порой не ценим то, что имеем. Мы видим, что те детки, у которых есть какие-то особенности, которые где-то лишены того, что есть у нас, совсем по-другому воспринимают жизнь. Они ее больше любят, чем здоровые. Парадокс. Нам есть больше чему поучиться у них, чем им у нас. Олег Лепешенков:

Наступивший год объявлен Годом мира и созидания. В чем для вас главные смыслы, содержание этих понятий? В чем смысл Года мира и созидания и какие тематические конкурсы организовал Белорусский фонд мира?

Максим Мисько:

Причин, на мой взгляд, много. Одна из основных – показать всему миру суть внешней и внутренней политики нашей страны. Это политика страны-миротворца. То, о чем сегодня говорит руководитель нашей страны. Он заявляет об этом, не стесняясь. Единственный человек, который практически постоянно говорит о мире, о необходимости садиться всем за стол переговоров. Эти темы – Год мира и созидания – тот самый случай, когда мы должны дать себе ответ, какой наш личный вклад в то, чтобы действительно тот уклад мирной жизни, в котором мы сегодня живем и живет все белорусское общество, оставался всегда таким. Этот тезис, который мы постоянно слышали, времен окончания Великой Отечественной войны, что наша задача – сохранять мир, уже не актуален. Сегодня за мир уже надо бороться. Но бороться как? С любовью. Мне кажется, сегодня мы должны еще и объединять усилия. И там, где мы объединяем усилия (в совместных проектах, совместных программах, реализации инициатив), где видно и государство, и гражданское общество, и бизнес, и церковь, такие проекты получаются особо яркими, целостными и имеют высокую смысловую нагрузку. Румак об инклюзивном образовании: для таких людей важно чувствовать себя наравне с другими – читайте далее.