Новости по тегу #Максим Мисько

Это лишь один из примеров сотрудничества в сфере поддержки детей с особыми потребностями в рамках Союзного государства. В 2026 году картины ребят из Беларуси и России выставят в Третьяковской галерее.
В столицу прибыли потомки четырех легендарных военачальников: Ивана Баграмяна, Георгия Захарова, Константина Рокоссовского и Ивана Черняховского.
Белорусский фонд мира передал высокотехнологичное медицинское оборудование родильному дому Минской области. Торжественная церемония прошла в рамках проекта «Дай пять добру!» и благотворительного марафона «Наши дети».
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