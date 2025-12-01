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Новости по тегу #Максим Мисько

«Сильные духом» – в Минске открылась выставка работ воспитанников социальных пансионатов
01 декабря 2025 18:13

«Сильные духом» – в Минске открылась выставка работ воспитанников социальных пансионатов

Потомки четырёх легендарных главнокомандующих почтили память героев у монумента Победы в Минске
15 апреля 2025 13:45

Потомки четырёх легендарных главнокомандующих почтили память героев у монумента Победы в Минске

Подарок к Новому году – новое оборудование передали роддому Минской области
17 декабря 2024 14:42

Подарок к Новому году – новое оборудование передали роддому Минской области

Белорусский фонд мира подготовил обращение к лидерам европейских государств
21 июня 2024 18:09

Белорусский фонд мира подготовил обращение к лидерам европейских государств

«За мир во всём мире». Всебелорусская молитва о благополучии людей проходит во всех храмах страны
02 июля 2023 11:17

«За мир во всём мире». Всебелорусская молитва о благополучии людей проходит во всех храмах страны

Программирование для слабовидящих и сотрудничество с БПЦ. Разговор с председателем Белорусского фонда мира
28 февраля 2023 07:12

Программирование для слабовидящих и сотрудничество с БПЦ. Разговор с председателем Белорусского фонда мира

Белорусский фонд мира передал четыре аппарата ИВЛ Дому ребёнка №1 в Минске
23 сентября 2022 07:09

Белорусский фонд мира передал четыре аппарата ИВЛ Дому ребёнка №1 в Минске

«Белорусский фонд мира» призвал мировое сообщество отказаться от санкций
04 августа 2022 14:48

«Белорусский фонд мира» призвал мировое сообщество отказаться от санкций

«Это тоже достаточно символично». В Год народного единства в минских больницах появились палаты для ветеранов войны и труда
02 декабря 2021 14:20

«Это тоже достаточно символично». В Год народного единства в минских больницах появились палаты для ветеранов войны и труда

В День мира в больницах Минска открыли новые палаты для ветеранов войны и труда
21 сентября 2021 13:01

В День мира в больницах Минска открыли новые палаты для ветеранов войны и труда

В Молодечненской больнице появилось пять палат для ветеранов войны и труда. Вот как они выглядят
03 мая 2021 13:39

В Молодечненской больнице появилось пять палат для ветеранов войны и труда. Вот как они выглядят

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве
27 октября 2019 16:49

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве