Аналитик Мусиенко: «По сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить»

Сергей Мусиенко, аналитик:

Я обзваниваю много руководителей и директоров заводов и спрашиваю: «А что у тебя?» Коллектив там 600 человек. Говорит: «Пять человек, я с ними уже поговорил». То есть это даже не суперуспешные предприятия, просто руководитель на своем месте, он вышел поговорить.

Когда мы видим, что, по сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить, то, конечно, огромное уважение и мэру Бреста, и Жодино. Потому что они занимаются этим делом, они разговаривают с людьми, отвечают на их вопросы. Но когда мы не видим этого по стране… А это вот как раз та история, которая позволяет этому всему движению (развиваться – прим. ред.). Люди хотят ответов на вопросы, а их не получают.