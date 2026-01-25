От морозов до настоящей жары – рассказываем, как обстоят дела с температурой в домах белорусов

А сейчас об аварии на теплотрассе, которая в начале недели заставила мерзнуть пол-Минска. Батареи остыли в квартирах жителей сразу пять районов столицы. Они остались и без горячей воды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В минус 20 – так себе развлечение. Такого природного напора не выдержал и компенсатор, что, собственно, и привело к аварии. В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?

На место ЧП, окутанное плотным паром, выехали ремонтные бригады. Работать приходилось в достаточно сложных условиях. В понедельник в Минске было до минус 19. Но уже к вечеру этого дня постепенно тепло вернулось в городские дома. А полностью последствия аварии устранили к середине недели. В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ. Разумеется, ситуация не осталась без внимания руководства отрасли. Комментировали обстановку министр энергетики, Мингорисполком и службы ЖКХ. Обратил внимание на то, что произошло, и глава государства. Президент даже сказал, что в некоторых случаях градус даже неплохо убавить. Открытые форточки в минус 20 – ну, деньги ветер. А такое бывает. Как и обратные случаи, когда в квартире веет ледяным холодом. О погоде в белорусских домах – Глеб Прокофьев.

Звоню, значит, на 115. Прошу, говорю, пришлите, ну, замерзаю. День прошел, звоню на 115 – заявка ваша закрыта. Я говорю, где закрыта, если батареи ледяные. Днем регулярные звонки в 115, ночью – попытки хоть как-то согреться под ворохом одеял и грелками. Все эти дни 83-летняя минчанка пыталась выбраться из ледяного плена. Вот только победа в этой изнурительной борьбе с холодом, увы, слишком долго была не на ее стороне. Когда терпение, силы, да и надежды иссякли, Евгения Ивановна отправилась в магазин покупать заветное тепло. Не погибать же за ночь. Пошла и купила вот этот обогреватель. Немножко согрелась. Тут вечером уже подали тепло.

Вот такой двойной комплект тепла, цена которому – несколько дней борьбы и пустой кошелек. И такую оттепель в своих квартирах ждала не одна Евгения Ивановна. На неделе столичный микрорайон Сухарево стал эпицентром коммунальной катастрофы. Из-за масштабного прорыва на участке тепломагистрали сотни квартир погрузились в ледяной сон, без отопления остались школы, детские сады. Вот так крещенские морозы ударили еще и по комфорту минчан.

Уже в первые часы после аварии энергетики развернули масштабные аварийно-восстановительные работы. Чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома минчан, специалисты перешли на круглосуточный режим работы. Откачивали воду, искали поврежденный элемент. Задача стояла ювелирная: из-за плотной городской застройки и расположения магистрали тяжелая техника не везде могла развернуться. Ряд сложнейших технологических операций энергетикам пришлось выполнять практически вручную. Почему «тепловая артерия» не выдержала нагрузки, сегодня выясняют специалисты. По поручению Министерства энергетики создана специальная комиссия. Главное – выработать иммунитет против таких «ледяных сюрпризов».

Павел Горудко, генеральный директор РУП «Минскэнерго»:

В рамках проведения расследования будут выявлены все причины, которые способствовали данному инциденту. Ну и, соответственно, выработаны мероприятия по предотвращению в дальнейшем подобных ситуаций. Поэтому все мероприятия, конечно же, будут в установленные сроки выполнены. Нам сейчас самое главное – понять, какой элемент и почему дал сбой. Но пока одни ведут борьбу за каждый градус тепла, другие мечтают о глотке прохлады. Жалобы белорусов на этой неделе разделились на два полярных лагеря. Есть и те, кому «перетопили». Мария о настоящей африканской жаре в своем доме рассказала нам в соцсетях. 29 градусов с открытыми окнами для ее семьи – привычная зимняя картина. Спасают разве что звонки в 115. Жаль, ненадолго.

После нового года опять добавили отопление, да так сильно, что муж обжог руку об эту стену. Уснул, а рука прилегала к стене. Ночью проснулся от сильной боли. Итог – ожог. И такие истории не единичные. Только за прошлый отопительный период специалисты столичного управления Департамента по энергоэффективности подтвердили больше 250 заявок. Эксперты непреклонны: «тропики» в квартирах – это не бонус от коммунальщиков, а симптом серьезной неисправности системы отопления. Причем открытые настежь форточки ситуацию не спасут. Это лишь попытка отапливать улицу за собственный счет.