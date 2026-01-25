На личном контроле Президента! В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии

В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Ее ход на личном контроле держит Президент. Госсекретариатом Совета безопасности оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экзамен держит отдельный механизированный батальон. Гвардейцы сдают нормативы по подтягиваниям на перекладине. Как подчеркивают в Минобороны, данный этап проверки позволяет объективно оценить выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.

Сергей Брезинский, заместитель начальника управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

Главная цель контрольных занятий – это оценить, объективно оценить уровень физической подготовленности военнослужащих отдельного механизированного батальона бригады. На занятия привлекается 100 % личного состава. Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности Вооруженных Сил в условиях напряженности. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке.

Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом предъявляет особые требования к армии. Как подчеркивает Президент, в Беларуси готовятся к войне, но только чтобы ее не допустить. Масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Главнокомандующего началась 16 января. Причем выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Это главная особенность проверки. Первоочередная цель – увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.