Белорусские полярники поздравили учёных с Днём науки

В рабочем ритме, вместе решая стратегические задачи развития науки, поставленные главой государства, встречает профессиональный праздник команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рабочем ритме, вместе решая стратегические задачи развития науки, поставленные главой государства, встречает профессиональный праздник команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш государственный флаг и флаг Национальной Академии наук развивается над стратегически важной точкой Восточной Антарктиды. Полярники занимаются строительством Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя», проводят широкий круг научных исследований и сегодня желают новых открытий и успехов белорусской науке!
Алексей Гайдашов, начальник 18-й Белорусской антарктической экспедиции:
Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции, работая на переднем крае полярных исследований, сердечно поздравляет научное сообщество Беларуси с профессиональным праздником – Днем белорусской науки.