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Белорусские полярники поздравили учёных с Днём науки

25 января 2026 13:45
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В рабочем ритме, вместе решая стратегические задачи развития науки, поставленные главой государства, встречает профессиональный праздник команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские полярники поздравили учёных с Днём науки-2

Наш государственный флаг и флаг Национальной Академии наук развивается над стратегически важной точкой Восточной Антарктиды. Полярники занимаются строительством Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя», проводят широкий круг научных исследований и сегодня желают новых открытий и успехов белорусской науке!

Белорусские полярники поздравили учёных с Днём науки-4

Алексей Гайдашов, начальник 18-й Белорусской антарктической экспедиции:
Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции, работая на переднем крае полярных исследований, сердечно поздравляет научное сообщество Беларуси с профессиональным праздником – Днем белорусской науки.

# Наука # Алексей Гайдашов

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