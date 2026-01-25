Ежегодно около 300 разработок академических учёных внедряется в производство

В приоритете – повысить практикоориентированность отечественной науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно такую задачу поставил глава государства на встрече с научной общественностью в ноябре 2025 года.

Космические спутники, противоопухолевые препараты и новые сорта пшеницы – ежегодно около 300 разработок внедряется в производство. Практически все исследования Академии наук Беларуси переориентированы на нужды экономики.

Основным механизмом такой работы являются государственные научно-технические программы. Их планируется реализовать более 20 в ближайшие 5 лет. По сравнению с предыдущим периодом количество программ увеличилось. Теперь каждый регион должен будет заняться своим проектом.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: В прошлой пятилетке это была одна региональная научно-техническая программа, Брестского региона. В данной пятилетке все регионы активно включились в эту работу. И исходя из специфики, исходя из потребностей, исходя из потенциала области, будут наполняться конкретные задания.

Василий Гурский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

В 2025 году сформирован полный комплекс программ. Конечно же, каждый институт в силу своей специфики, в силу своего направления готовит конкретные задания, конкретные технические условия, подает их на государственную научно-техническую экспертизу. И после утверждения конкретные ученые, лаборатория начинают заниматься этими разработками.

В Беларуси сформирована мощная инновационная инфраструктура. За последние 10 лет численность технопарков выросла почти в шесть раз. Объем выпускаемой ими продукции увеличился более чем в 12 раз и впервые превысил отметку в миллиард рублей. Активно в исследовательскую деятельность вовлекается молодежь.