Программа «Части света с Олегом Романовым» за 26.03.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:
Теракты в Брюсселе: они должны были случиться, но не было ясно где и когда.
Менее ста дней до референдума: останется ли Великобритания в Евросоюзе?
Гаагская нелюбовь к сербам: вынесен приговор Радовану Караджичу.
Новое чудо света: в Риме закончили реставрацию храма Санта-Мария Антиква с тысячелетней историей.
Новая Зеландия осталась с прежним флагом: «пляжное полотенце» народ отверг.
Бороться есть за что: будет ли Боливия воевать с Чили за выход к морю?
Ошибка Обамы: его попытку приобнять Рауля Кастро приняли за неуважение.