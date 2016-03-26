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Программа «Части света с Олегом Романовым» за 26.03.2016

26 марта 2016 14:40
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Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

Теракты в Брюсселе: они должны были случиться, но не было ясно где и когда.

Менее ста дней до референдума: останется ли Великобритания в Евросоюзе?

Гаагская нелюбовь к сербам: вынесен приговор Радовану Караджичу.

Новое чудо света: в Риме закончили реставрацию храма Санта-Мария Антиква с тысячелетней историей.

Новая Зеландия осталась с прежним флагом: «пляжное полотенце» народ отверг.

Бороться есть за что: будет ли Боливия воевать с Чили за выход к морю?

Ошибка Обамы: его попытку приобнять Рауля Кастро приняли за неуважение.

# общество # Проекты СТВ # Олег Романов

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