Новое чудо света: в Риме закончили реставрацию храма Санта-Мария Антиква с тысячелетней историей

Новое Чудо света римские археологи явили миру на минувшей неделе. Самые древние из христианских икон, которые никто не видел пока кроме археологов, и раннехристианская церковь, сохранившаяся во всей своей первозданности. По всем приметам, миллионам другим визитеров Колизею придется поделиться с храмом Санта-Мария Антиква.

Итальянцы вообще избалованы благосклонной к ним историей. Апеннинский сапог истоптан миллионноногими завоевательскими ордами. Культура сменяла культуру, цивилизация —цивилизацию: целые племена вырезались подчистую, как этруски, а вещественный мир, ушедшими народами созданный, заселялся пришельцами-захватчиками, но, слегка переменившись, все-таки сохранялся.

И еще любопытно: на всем полуострове, кажется, нет клочка земли, который не давал бы когда-нибудь кому-нибудь стол и кров. Всюду копай, что-нибудь да сыщешь.

Яркий пример этому Рим: при постройке любой новой станции метро здесь обязательно находится либо некрополь, либо вилла, либо сокровищ сундук. Или вот так запросто в городе может несколько столетий или тысячелетий стоять полуутонувшее в земле древнее сооружение, а копать его не будут: недосуг или денег нет, или просто руки не доходят.

Вот одно такое строение закончили, наконец, реставрацией: говорят, открытие сюда доступа существенно переменит карту главных туристических троп Вечного города. Теперь 2,5 миллиона ежегодных визитеров будут, гуляя по римскому форуму, забирать гораздо южнее обычного, делать крюк в пару километров —

церковь Санта-Мария Антиква расположена в 500 метрах от Колизея.

Мария Андолоро, сотрудница церкви-музея:

Можно сказать, используя удачное определение столетней давности, что эта церковь — Сикстинская капелла раннего Средневековья. Дело в том, что здесь собраны и воплощены самые замечательные достижения фигуративного искусства. Иконописцы подсмотрели всё лучшее в христианской живописи от Рима до Византии за пару столетий и перенесли сюда.

Санта-Мария Антиква была погребена в недрах землетрясением 847 года. С той поры и до 1900 церковь мирно покоилась на глубине нескольких метров: на пороге 20 века ее отыскали и даже опознали, но возиться не стали - не до раскопок было почему-то. Санта-Марией Антиква занялись всерьез 30 лет тому назад и вот теперь закончили раскопки и консервацию, потому как реставрацией не занимались принципиально, чтобы не разрушить гармонию художественного облика:

Мария Андолоро, сотрудница церкви-музея:

Эта церковь избежала любого внешнего вмешательства, то есть первоначальная форма сохранена в своем первозданном виде, и ее не затронули перестройки, расширения, ремонты. В Риме другого такого объекта нет, хоть самые древние сооружения возьми: там - флигель в стиле барокко, тут — купол времен контрреформации. Здесь только время нанесло ущерб замыслу зодчих с художниками. Оказалось, кстати, что мы многого о той эпохе просто не знали.

Строилась и расписывалась Санта-Мария триста лет,

со времен лангобардского завоевания Италии: Вечный город тогда остался подвластен Восточной римской империи, которую у нас принято называть Византией. Так получилось, что этой церкви сохранилась нетронутыми древнейшие образчики христианской иконографии. Кстати говоря, мимолетно глянуть достаточно, чтобы опознать стиль: роспись в Санта-Мария Антиква словно бы рождена в православной традиции, хотя она просто изначальна, будучи сформированной до разделения церквей. Из церкви попытались сделать не просто музей, но музей-эксперимент: при консервации иконы изучались послойно. Теперь их вот так же послойно представляют зрителям.

Джулия Борди, сотрудница церкви-музея:

Мы пробуем применить здесь самоновейшие технологии, вроде 3D-проекции. Обычная музейная экспозиция крайне недружественна по отношению к зрителю: он видит что-то смутное и тусклое в отдалении, да еще часто и вынужден бежать — в спину его толкает целая толпа идущих позади. Тут объемные картины не только предстают на расстоянии вытянутой руки. Нет, мы еще и показываем историю исканий художника: вот он наносит эскиз на стену, вот рисует икону, а потом, недовольный, закрашивает созданное и рисует всё заново.

Тутошняя Дева Мария с младенцем, безусловно, древнейшая из христианских икон. Принято оговариваться — «древнейшая из известных» «из дошедших до нас». На самом деле правильно будет — «древнейший из иконописных шедевров». Очевидно, лики писали и прежде, иначе бы этот не вышел таким безупречным. Но, в любом случае, на момент своего написания, а это 600 год, примерно, ничего более совершенного и боговдохновенного не было на земле.

Например, византийская София в архитектурном отношении превосходна, но иконописью римский собор константинопольского ровесника превосходит. Санта-Мария Антиква, кстати, напоминает, что древность не только благословение Италии, но также ее проклятие.

Италия — на первом месте по числу объектов Всемирного культурного наследия, признанных ЮНЕСКО.

Архитектура с историей приносят Италии 80 миллиардов евро в год, то есть — 6% ВВП. Денег на сохранение древностей, однако, катастрофически не хватает: постоянно что-то рушится в Помпеях, чего-то не досчитываются в Риме-Неаполе-Флоренции. Не в обиду итальянцам — не они измельчали, но человечество в целом: все равно, однако, никак не избавиться от чувства, словно мы тонем одежке, унаследованной от предков-гигантов: и панталоны дворцов не по росту, и сандалии храмов великоваты, и венцы мыслей-идей-религий для наших низколобых голов как-то тоже великоваты, всё на уши соскальзывают.