Новая Зеландия осталась с прежним флагом: «пляжное полотенце» народ отверг

за изображение «серебрянного папоротника» - это довольно экзотический геральдический элемент, который, действительно, придает изображению легкомысленный оттенок.

По поводу этой затеи бурлили ожесточенные споры: противники реформы плевали с омерзением и

В четверг, 24 марта, новозеландцы остались с прежним флагом — тем, где «Юнион Джек» в левом углу, а остальное поле занимает четыре звезды созвездия Южного креста. Полугода и 26 миллионов местных долларов стоила попытка заменить традиционный дизайн знамени дизайном новым.

Туземное начальство состояло из энтузиастов перемен и огорчения не скрывает.

Джой Кей, премьер-министр Новой Зеландии:

Я, признаться, в некотором недоумении — флаг останется прежним. Но этого захотели 2 миллиона 200 тысяч новозеландцев. Мы поступили правильно, обратившись к народу за окончательным решением. Отнести закон в парламент, набрать большинство в 61 голос — это было проще простого, но так действовать было бы нечестно.

Ясное дело, споры по поводу флага не заводят от нечего делать. Тут речь шла, не больше не меньше, о бегстве из символического пространства:

Новая Зеландия — член Британского содружества наций, то есть фактическое владение ее величества королевы Елизаветы.

Принято считать, что империи не существует уже более полувека. Это неверно, она переменила форму своего бытия. В 15 государствах Содружества королева — главнокомандующий; в Новой Зеландии, Австралии, Канаде и еще 14 странах верховной властью располагает та же Елизавета, но представленна генерал-губернатором, назначаемым королевой. Королевский чиновник не злоупотребляет властью, он-то ее демонстрирует, может, раз в десятилетие, но имеет право применить в любой момент — рано или поздно такой момент гарантированно наступит.

Новую Зеландию этот овечий край, тянут в глобальную политику: то в Афганистан заставят военных послать, то в Ирак. Теперь вот понуждают вступить в Транстихоокеанское торговое содружество — изобретение больших, сильных и опасных.

А овцеводам так хочется покоя, мира, безопасности, да чтоб беспокойства и вызовы были маахонькие, под стать стране. Отсюда бунт с флагом: если бы получилось, начался бы процесс ползучей суверенизации, а в итоге глядишь - и королеву бы свергли в своих границах, на Северном и Южном островах. Зажили бы дальше с пляжным своим знаменем. Не вышло, увы.