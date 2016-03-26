Гаагская нелюбовь к сербам: вынесен приговор Радовану Караджичу

Воспитательные подзатыльники сербам цивилизованный мир не устает раздавать уже лет 20 с самого подписания Дейтонских соглашений. Сначала наставления были словесными, потом бомбовыми, наконец, в ход пошла тюремная баланда. Суд в Гааге не устает. Уже и воспитывать некого. От Югославии остался жалкий огрызок, а подзатыльники все сыплются и сыплются градом.

Радован Караджич — личность, безусловно, малосимпатичная. Хотя на войне вообще люди благородные и рыцарственные долго не живут: ее от первого дня до последнего способны пройти только обладатели гипертрофированного инстинкта самосохранения, готовые на всё, чтобы убить врага и не позволить убить себя.

В 96-м Караджич подался в бега. Искали его 12 лет: сербы в этом не очень усердствовали — в годы своего подполья Караджич, хоть и носил чужое имя, особенно не прятался. Был известным практикующим врачом, много публиковался в специальных журналах, снимал квартиру в центре Белграда. Правда, отрастил бороду, но это, пожалуй, самая серьезная из мер конспирации. Взяли его мирно едущим со службы домой, прямо в рейсовом автобусе. Последние 7,5 лет он провел за решеткой в Гааге. И, очевидно, там же отдаст богу душу:

О-Кон Хвон, председательствующий судья:

Наша палата приговаривает вас, Радован Караджич, к 40 — вы понимаете, четыре, ноль?—годам заключения.

Относительно объективности Гаагского трибунала по бывшей Югославии можно спорить. Не поспоришь с цифрами. Умерли в тюрьме трибунала 12 сербов, один албанец и ни одного хорвата с боснийцами. Сроки от 15 лет даны 31 сербу и только 5 хорватам. Оправданы только 4 серба из 54, что попали в руки трибунала. Хорватов оправдали семерых из 12 задержанных. Албанцев отпустили с богом и без претензий семерых из 9 арестованных.

В Гааге к сербам очевидно неравнодушны: вспомним швейцарского прокурора Карлу дель Понте — она истово преследовала Милошевича сотоварищи, а потом, на пенсии, вдруг открыла, что в Косово сербов разделывали на запчасти для перепродажи хирургам. Но где суды, где толпы гаагских дознавателей?

Следует признать, впрочем, что к сербам нет слепой ненависти: их определили в европейские парии из соображений высшей целесообразности. Если пытаться судить участников югославской гражданской по справедливости, рухнут многие мифы, репутации, карьеры. От голландских миротворцев в Сербской Краине до семейства экс-премьера Блэра — многие тысячи приличных людей погрели руки на Балканах, многие унесли оттуда что-нибудь в клюве. Чтобы не тревожить их покой, не омрачать их благоденствие, почему бы не усадить надолго в тюрьму полсотни сербов? Тем более малосимпатичных?