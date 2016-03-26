Бороться есть за что: будет ли Боливия воевать с Чили за выход к морю?

Боливия — единственная страна планеты, которая не имеет выхода к морю, но располагает военно-морским флотом и базой ВМФ. И тут речь не о шалостях с флагами, благодаря которым самые могучие торговые державы планеты — это Панама с Либерией.

Нет, тут все по-честному: у сухопутной Боливии есть адмиралы, каперанги и кавторанги, несколько сотен моряков, катер с парой пушек, намертво пришвартованный к берегу озера Титикака. Есть день Военно-морского флота. Как раз вот в четверг его отметили.

Дело в том, что

137 лет тому назад Боливия и Перу проиграли войну соседней Чили.

Победитель пощипал обе побежденные державы, но боливийцев чувствительнее: их лишили узкой полоски, которая обеспечивала выход к морю. С той поры страна томима злобой и жаждой реванша. Военный ее флот, кстати, помаленьку растет, хотя за пределы Титикаки ему не выбраться: озеро лежит на высоте в 3,5 км и выхода к морю не имеет.

Три года назад Международный суд ООН в Гааге с боливийцами согласился: «Да как же так? Да что ж такое? Уважаемые чилийцы, обидели слабосильных — извольте вернуть!». Но в Сантъяго плоды своих давних побед разбазаривать не желают.

Эво Моралес, президент Боливии:

Правительство Чили должно понимать, что отрицание проблемы — наихудший вариант. Это может завести черте куда, а мы совсем не хотим вражды. Нам должен быт гарантирован выход к морю —во исполнение законов божьих и человеческих.

До войны дело вряд ли дойдет: полтора столетия назад Боливия проиграла в борьбе за региональную сверхдержавность, и теперь у Чили большой флот, могучая, по латиноамериканским меркам, армия. С ними не повоюешь.

Но из Боливии проложен канал в чилийскую пустыни Атакама. Каналом этим несколько месяцев в году текут вешние воды, которые спасают от смертельной жажды несколько крупных городов — Антофагасту, например. В общем, судиться и даже экономически повоевать способы есть: ведь в международной политике война — это мир, а мир — это война.

Выход к морю для боливийцев — это способ переменить судьбу:

океан — это богатство, это пропуск в высшую лигу мировой политики, это возможность торговать и присваивать океанские ресурсы. Тут мы боливийцам можем позавидовать: у них хотя бы шанс есть добыть себе море.