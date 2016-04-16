Программа «Части света с Олегом Романовым» за 16.04.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части!

Сегодня мы расскажем:

«Панамский архив»: теперь никто в цивилизованном мире не стыдится замыливания налогов;

Катастрофа в египетском туризме: спокойно туристы отдохнут на берегу Нила еще не скоро;



Массовые самоубийства канадских индейцев: за полтора месяца — 40 человек из 2000 жителей селения;



Международная торговля без принципов и законов: силен тот, кто монополист;



В Белом доме открылась выставка детских научно-исследовательских проектов;



Калифорнийский университет заплатил Google 175 тысяч долларов, чтобы скрыть информацию о студенческой забастовке;



Барабанщик The Beatles и другие звезды против туалетной реформы в США.