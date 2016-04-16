В Белом доме открылась выставка детских научно-исследовательских проектов

В Белом доме открылась выставка научно-исследовательских проектов, реализуемых детьми: большинству экспонентов не больше 10-ти, а самый пожилой едва отпраздновал 14-летие и развлекал президента роботом-пылесосом, который управляется смартфоном. Будет на то воля его превосходительства — робот станет всасывать шарики, а воля переменится — будет шарики выплевывать.

Отметил Обама изобретение двух юных китаянок из Сиэттла, изобретших ракету, собранную из деревяшек: взлетела она невысоко, а потом неуправляемо рухнула с небес и гениальных младенцев это очень беспокоит.

Барак Обама, президент США:

Приземление — это самое важное в полете! Вы глядите: как без этого ваше изобретение сможет НАСА использовать?

Затем президент проинспектировал стенд изобретателей экологического клея. Основную свою функцию этот продукт исполнял так себе, зато окружающую среду сберегал активнейшим образом и сутки напролет. Последним был 3D-принтер, печатающий игрушки: флакончик для мыльного раствора вышел совершенно эталонный, хотя пузыри выпузыривались мелкие и не с разу, что, впрочем, инновационному прибору в упрек ставить никак нельзя. Не за практичность мы ценим Хай-Тек, а за блестящие железки и яркое мельтешение на экранчиках.

Собственно, выставка эта — иллюстрация бедственного положения мировой науки:

американцы, безусловные лидеры, задают моду, но и сами являются ее рабами. А царит всюду и повсеместно поп-сайенс, исследования и разработки, которые эффектны, но никчемны.

Ученые давно превратились в жрецов, продающих эзотерические тайны, и наилучшее финансирование получает тот, кто показывает фокусы поэффектнее, кто обещает чудеса. Ни одна страна не в силах повторить космические достижения полувековой давности: доставить человека на Луну сейчас так же невозможно, как во времена Жюля Верна. Где прирученный термояд? Где универсальная экономическая теория, которая объяснит: как государство богатеет? Чтобы собрать у себя действующую модель нацэкономики и наступило процветание? 3D -пузыри и экологический неклеящий клей — вот что всюду производит теперь Большая наука.

Обаминых ученых по крайней мере малолетство извиняет, а взрослые яйцеголовые, из памперсов выросшие, они себе какие оправдания находят?