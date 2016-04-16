Барабанщик The Beatles и другие звезды выступили против туалетной реформы в США

Мир, в которой живет американская прогрессивная общественность, много ярче и экзотичнее нашего: там бушуют исключительной силы страсти, там сплетаются и расплетаются совершенно невероятные коллизии. Законы и ограничения нашего мира, все эти голод-холод-земное тяготение, у них напрочь отменены.

Вот сейчас, к примеру, наиважнейшей проблемой человечества является такая: один за другим американские штаты разрешают гражданам посещение общественных туалетов в соответствии со своей гендерной идентификацией. То есть,

мужчина, чувствующий себя женщиной, может смело отворять дверь с буквой «Ж».

И что бы ни было написано у него в правах и паспорте, полиция его трогать не вправе.

И торжествует прогресс в одном регионе за другим, и свет свободы проливается с небес, заливая землю: но сохраняются еще островки зла, окутанные мраком предрассудков.

В штатах Миссисипи и Северная Каролина туалетный закон не прошел:

местные парламенты распорядились справлять нужду не там, где велит душа, а где положено. Лучшие люди планеты взялись бичевать администраторов-реакционеров. Брюс Спрингстин отменил гастроли в Северной Каролине. Барабанщик «Битлз» Ринго Старр последовал примеру коллеги.

Заявление Ринго Старра:

Мы все поддерживаем организации, которые борются за отмену этого закона. Как пели «Кэннс хет» — «Давайте работать вместе», и как пели «Битлз» — «Всё что вам нужно — это любовь!»

«Дойче банк» объявил Северную Каролину зачумленной и отказался открывать здесь свой филиал с 250 сотрудниками. «ПейПал» отозвал инвестиции в 3 миллиона долларов. Собственно говоря, теперь всякий, кто оказывается в двух реакционных штатах, сталкивается с нравственной дилеммой: входить ему туда, куда велит косный гендер, или все-таки служить прогрессу, направляясь куда нельзя?

В изобретении глобальных псевдопроблем свободный мир невероятно преуспел: самое пакостное, что и пяти лет не пройдет, как туалетная эта проблема сделается и нашей. Вот Нострадамусом быть не надо, чтобы это предвидеть.