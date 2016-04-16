Калифорнийский университет заплатил Google 175 тысяч долларов, чтобы скрыть информацию о студенческой забастовке

Вся наука — это «искусство наживать деньги или нет более геморроя»: нигилист Базаров этими словами свои времена припечатал, но про наши времена вышло едва ли не точнее. Самореклама и гешефт — такова цель академической деятельности: да вот хотя бы на Калифорнийский университет Дэвиса поглядите.

В 2011-м в здешнем студенческом кампусе проходила сидячая студенческая демонстрация. Школяры, как было тогда модно, требовали приструнить Уолл-стрит. Ну, сами помните: никаких налогов без представительства, верните страну народу, отберите ее у банков. С «Чайной партией» по всей Америке тогда разделались небыстро, но радикально: разогнали в пару недель. А Калифорнийский университет даже к казенной полиции обращаться не стал: манифестантов разогнала с применением перцового газа собственная охрана кампуса. Безропотных юных бунтарей обходил человек в форме и деловито прыскал им в глаза спреем. Потом революционеров оставалось только вынести.

Линда Катеи, канцлер Калифорнийского университета:

Мы вполне отдаем себе отчет в бедственности положения, которое сложилось в студгородке после этих событий.

София Камран, студентка:

Это было очень больно: сначала начали гореть глаза, потом появилось лютое жжение в носу. Наконец наступал болевой шок.

История старая и, как будто, надежно забытая. Только выяснилось, что администрации университета пришлось прилично заплатить, чтобы забыли побыстрее и понадежнее.

175 тысяч долларов Калифорнийский универ перевел корпорации «Гугл»: за эти деньги поисковик гарантировал «специальные условия индексации сведений о разгоне студентов».

Соответствующий видеоклип в результатах поиска вообще напрочь отсутствовал, а текстовые сообщения о перцовом спрее в связи с калифорнийцами появлялись где-то на десятой странице.

Академическая методология в пиаре дает сбои: вот уж истинно, во многом научном знании — многия печали. Перестарались калифорнийцы по части сокрытия о себе информации:

теперь поросшая быльем история выплывет в поисковиках на первые места,

благодаря новому скандалу из-за покупки у Гугла права на безвестность. Хотя возьмут долгосрочный грант на какое-нибудь «Изучение веб-инструментов управления коллективной памятью» и будут платить по схеме: скандал — затирание его интернет-следов, новый скандал — очередное подтирание.