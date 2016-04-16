Массовые самоубийства канадских индейцев: за полтора месяца — 40 человек из 2000 жителей селения

Канадские индейцы утратили всякую охоту жить дальше: в последние несколько недель аборигенную общину охватила эпидемия самоубийств. Власти в отчаянии и нашли для борьбы с напастью одно только средство: приставить к каждому индейцу полицейского, но и это толком не помогает.

Индейцы в неволе никак не размножаются, в смысле, численно сокращаются неуклонно и катастрофически.

В Канаде случилась необъяснимая трагедия, и самое прискорбное в ней то, что она продолжается и завершатся никак не намерена. Что за китами и дельфинами водится склонность к самоубийствам — общеизвестно: вот подобную же обуянность танатосом, инстинктом смерти, внезапно обнаружили жители коммуны Атавапискат:

за первую декаду апреля попытки совершить самоубийство предприняли 12 человек, в марте — еще 28.

Всего жителей в селении — 2 тысячи.

Никакого рационального объяснения этому власти найти не могут: наложить на себя руки пытаются индейцы разного пола, возраста, темперамента, социального положения. Вот живет себе представитель аборигенного племени, не тужит, а потом словно кто-то кнопку нажал — и он лезет в петлю:

Чарли Энгас, депутат парламента Канады:

Если бы это были не индейцы, вся полиция и врачи дежурили бы в школах! А раз дикари, значит, телефонным номером службы экстренной психиатрической помощи обойдутся. А дети тем временем мрут.

Критик правительства, по правде говоря, совсем не прав: может, полицейских приставили и не к каждому индейцу, но принцип позитивной дискриминации здесь реализуется государством последовательно и неуклонно.

Представители коренного населения обладают налоговыми льготами, получают бюджетные субсидии на обзаведение движимым и недвижимым имуществом в своих селениях.

Медпомощь получают бесплатно, в отличие от прочих канадцев: наконец, принадлежность к индейцам — основание для снисхождения в случае уголовного преследования. И при всем при том аборигенное население бедное, деклассированное, короткоживущее, склонное впадать в депрессию.

Вдобавок, склонно к массовым самоубийствам — десятками и сотнями, эдак за компанию.

В том же апреле индейцы Манитобы совершили 140 попыток суицида, 6 из которых были успешны.

Старт к эпидемии самоубийств дала трагедия в Саскачеване, где некий охотник ни за что, ни про что убил четверых: оттуда и покатилось. Экзистенциальная тоска, исчерпанность целей существования, «тедеум витэ» -- это было бы объяснением, конечно, но данные хвори свойственны рафинированной публике, измученной хорошим образованием и избытком досуга. Это всё не об индейцах. Разве что за исключением неисчерпаемого свободного времени. Может, в этом и беда? Когда человеку не продохнуть, ему узел завязать и мылом смазать недосуг. А чрезмерным уходом индейцев, того и гляди, уходят насмерть.