«Панамский архив»: теперь никто в цивилизованном мире не стыдится замыливания налогов

«Панамский архив» не столько открыл тайны, сколько стал инструментом сокрытия Больших экономических секретов. Пока газетные страницы, все вместе и каждая в отдельности, кричат аршинными заголовками «Лови вора!», респектабельные воры продолжают красть: и главная забота цивилизованного мира — ни в коем случае, не приведи господь, не ухватить их за руку. Обойдется себе дороже.

Со дня публикации первых материалов «Панамского архива» у здания Еврокомиссии в Брюсселе обосновалась парочка респектабельных джентльменов в шезлонгах — они потягивают бутафорские коктейли, обмахиваются бутафорскими веерами и демонстративно со вкусом прожигают жизнь. Вероятно, они меняются с товарищами, потому что бездельничать по нескольку недель даже для активистов общественных организаций как-то слишком утомительно.

Хотя европейские и американские газеты вовсю разоблачают Путина с исландским премьером, заморочить голову туземной публике не очень получается: вот и главу британского кабинета Дэвида Кэмерона чуть не смело волной народного гнева. По счастью, Даунинг-стрит защищает достаточное количество «бобби», вооруженных дубинками.

Граждане недоумевают: а зачем газетчикам упражняться в конспирологии, изобретать взаимозависимости между виолончелистами и президентами, когда вот же, всё налицо — разоблачайте! Того же Кэмерона, например. Или, к примеру, корпоративный директорат: скоропостижно обнаружилось, что в пределах ЕС фирмы-гиганты недоплачивают до 70 миллиардов евро налога на прибыль ежегодно. Начальственные громы и молнии воспоследовали незамедлительно.

Джонатан Хилл, комиссар ЕС в области финансов:

Вводится ежегодная публикация налоговой информации всех организаций, чьи доходы превышают 750 миллионов евро. Это касается 90% бизнесов, шести с половиной тысяч контор! И информация об уплате налогов должна быть одинаково подробной, где бы налогоплательщик ни был зарегистрирован — в ЕС или в Панаме.

70% американских корпораций с 2006 по 2012 вообще не уплатили родине ни единого цента налогов на прибыль.

Сейчас плеткой и нежностью совесть в плутократии отчасти пробудили: впрочем, и сейчас еще 20% контор налоги в федеральный бюджет не платят. Остальные умудряются платить ниже нижнего предела. Ставка налога на прибыль — от 15 до 35 процентов, а перечисляют, в среднем, менее 14%.

В Штатах на этот счет нет у властей никакого беспокойства. Там, впрочем, и фискального дефицита нет. В Евросоюзе дела обстоят хуже: бюджета ЕС на всё про все не хватает, одни Греция с Португалией отгрызают порядком, а на пирог претендует еще и Турция, желающая контрибуции на обустройство беженцев.

Из 28 стран ЕС доноров будет меньше половины: Прибалтику, Балканы и прочих приходится содержать.

В общем, спрятанные в кокосовых кубышках миллиарды не будут лишними. Единственно, взять их сложно, да никто, кажется, всерьез и не рассчитывает:

Орор Шардонне, аналитик «Оxfam International»:

Еврокомиссия пытается ограничить возможности одних лишь европейских структур по уклонению от налогов. Из этого ничего не выйдет: не существует даже официального ЕСовского списка офшоров: а как без этого можно запретить пользование налоговыми убежищами? В общем, непонятно, почему за уклонистов берутся так бестолково?

По правде говоря, в наивности подозревать регуляторов цивилизованного мира точно нет никаких оснований. Если они ловят уклонистов так, чтобы не в жисть не поймать, значит, так оно и задумано. Планетарная экономика так устроена, что без офшоров она побуксует-побуксует да остановится. Если платить всё сполна казне, к которой приписан, то от конкурентоспособности любого бизнеса не останется следа. Возможность вывести деньги, спрятать, отмыть — это единственное, из-за чего корпорации-монстры не стряхнули с себя юрисдикции цивилизованных стран.

С «Гуглом» судятся власти в Лондоне и Брюсселе, с «Фейсбуком» — конторы эти платят в казну какие-то совершенные пустяки.

И будут платить, потому что, когда прижмут, им собраться только подпоясаться для переезда на какие-нибудь Острова Кука.

В Штатах Вайоминг и Делавэр, у Соединенного Королевства — Гернси и Британские Вирджинские острова:

никто, по правде говоря, и не стыдится замыливания налогов. Жизнь такая — принципами не прокормиться:

цивилизованному миру приходится создавать бандитскую инфраструктуру, ибо «солидные воры выбирают приличные офшоры». И отменить подобное нельзя: это в большом спорте главное участие, а в большом бизнесе есть только победитель, а проигравший играет в ящик.

В общем, мальчиков для морализаторского газетного битья будут и дальше выбирать, как сейчас: из числа русских или исландцев, которых не жалко. Сам же офшорный мир никто всерьез не тронет. Там работают серьезные люди — патриоты и столпы цивилизованного мира. Если их обидеть, станет голодно и в карманах пусто.