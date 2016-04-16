Катастрофа в египетском туризме: спокойно туристы отдохнут на берегу Нила еще не скоро

Ехать в Египет сегодня небезопасно, но, по всему судя, скоро туда будет и вовсе не попасть без прямого и очевидного риска для жизни. Страна, нанизанная на реку Нил, не в состоянии себя прокормить: голод провоцирует в народных массах крайнюю живость и злобу. Такие попляжиться всласть точно не позволят.

Египетский туризм постигла катастрофа — вполне себе рукотворная, впрочем. В последние 5 лет над изгнанием из своих пределов всей досужей публики египтяне работали с немыслимой энергией.

Сначала устроили революцию, вследствие чего турпоток обмелел на треть

— с 15 миллионов до, без малого, десяти. Потом превратили Каир, Александрию, Асуан, Луксор в населенные пункты, где братья-мусульмане и единомышленная им публика вели себя особенно разгульно.

Когда погромы в музеях, некрополях, гробницах и древних храмах совсем уж было стали нормой, к власти пришел нынешний президент Ас-Сисси: вопреки намекающему на это имени, он оказался вовсе не мягок и податлив. Радикалов загнал в подполье,

братьев-мусульман при нем приговаривают к смертной казни толпами

— целыми футбол-фанатскими бандами, если быть точными.

Со внутренней крамолой власти расправились: тут проявилась внешняя, которая на собственное египетское разгильдяйство уверенно оперлась. Российский лайнер взорвал исламист, но возможным это стало ровно потому, что в Египте нет обязательных норм и правил: здесь всё «иншалла», всё с ленцой, прохладцей и не всерьез, включая досмотры, запреты, полицейский контроль на КПП. В общем, туристов убыло снова.

Йехия Рашид, министр туризма Египта:

В стране живет множество иностранцев. У любого спросите: Египет абсолютно безопасен! Мы все контролируем: и аэропорты, и города, и пляжи, и базары! Но мир охвачен неоправданной паникой: в результате у нас за квартал сокращение туристического потока на 40%. У нас есть надежда, что к нам поедут туристы из Персидского залива, но это пока лишь надежда.

Оптимизм министра фальшив насквозь, и сам он это понимает.

Хургада пустынна и здесь закрываются одна за другой харчевни: сначала сетевые, теперь самые захудалые, которые даже не на иностранцев были ориентированы, а на условно платежеспособных туземцев. С одной стороны, египетская земля предками местного населения была обильно засеяна рукотворными сокровищами, которые посейчас дают всходы и позволяют собирать урожаи в музейные сокровищницы. Еще Наполеон сюда наведывался на пирамиды поглядеть да из пушек по Сфинксу пострелять — то бишь, древности его влекли неудержимо.

Нынешние европейцы любят и почитают археологию ничуть не меньше: и чтобы азарт любопытства не ослабевал, им вечно что-нибудь новенькое из песка изроют. В дополнение к гробнице Тутанхамона, ученые, как будто, отыскали здесь усыпальницу Нефертити

Николас Ривс, египтолог:

При помощи японского сканнера удалось получить четкую картинку, где линия разграничения между доступными нам помещениями и помещениями, что от нас покуда скрыты. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным. Однако в глубине стены несомненно присутствует некий коридор, и ведет он, похоже, в комнату, если приборы нас не обманывают.

Археологические исследования длятся годами, потому сенсации по этой части тщательно медийно просчитываются и программируются: не случайно Нефертити, если это она, добудут из-под земли на пике падения турпривлекательности Египта. Беда в том, что даже такие исключительные средства действуют уже не очень, чтобы не сказать — не действуют вовсе.

Проблема страны в том, что

проблемы страны демографические и, по правде говоря, мальтузианские.

За полвека с мелочью, с 1960-го, население здесь выросло втрое, с 28-ми до 82-х миллионов: лет через 7-10 будет взята и планка в сотню миллионов. Продолжительность жизни выросла за тот же срок вполовину, до 70 лет. Вдобавок, половина населения — мальчишки и девчонки: средний возраст граждан — меньше 25.

При том при всем, со времен фараонов, Египет — это пустыня и совсем чуть-чуть плодородных почв, вдоль Нила. Уже сейчас

страна просто не в состоянии себя прокормить:

индустриальное ее развитие сколь угодно умножай на аграрное, дополняй производством услуг, а получаемый ВВП все одно гарантирует только ломоть хлеба и щепоть риса в день. Даже самый неприхотливый человек этим по нынешним временам не удовольствуется.

В дни правления Хосни Мубарака помогали выкручиваться кредиты, которые давались Штатами Каиру как союзнику и без надежды на возврат. Мубараковой стабильности больше нет, а стабильность новую так энергично субсидировать охотников нет.

Демография ввергла страну в турбулентность, и трясти Египет будет долго,

пока напряжение, проистекающее из перенаселения, так или иначе не разрядится. Лучше бы, конечно, оно разрядилось благодаря переходу к высокой производительности труда — эдаким скачком из царства необходимости в царство свободы. Но шансов на это немного: да и окрест Египта мало что быстрому развитию способствует.

Вероятнее потому большая региональная война: у Египта есть территориальные и иные претензии ко всем соседям. Почему ливийцы экспортируют террор? Зачем эфиопы воды в Нил не доливают и вообще в верховьях желают водохранилище ГЭС соорудить? Сражаться есть за что и есть с кем.

Для любителей древностей есть прямой резон собраться в паломничество к пирамидам именно сейчас: следующая возможность представится нескоро. И опять же, учитывая прогресс в средствах разрушения, будущие стрелки, в отличие от Наполеона, мало что от Сфинкса оставят.