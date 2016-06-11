Программа «Части света с Олегом Романовым» за 11.06.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» - это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части.
В программе:
Цыплята вместо Microsoft: зачем Билл Гейтс разводит курей на 68-ом этаже небоскреба?
Швейцарцы отказались от безусловного дохода: в чем подвох?
Останется ли Великобритании в Евросоюзе: мнения двух противоборствующих сторон
Боливия спустя 137 может вернуть выход к морю: отчаявшиеся чилийцы просят помощи у суда справедливости
В столице Пакистана создали систему тотального наблюдения: «Мы отследили некоторое количество убийц, грабителей, угонщиков машин»
Обезьяна обокрала ювелирную лавку в Индии: «Когда она вошла – уверенно двинулась к кассе»