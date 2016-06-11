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Программа «Части света с Олегом Романовым» за 11.06.2016

11 июня 2016 13:00
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Программа «Части света с Олегом Романовым» - это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части.

В программе:

Цыплята вместо Microsoft: зачем Билл Гейтс разводит курей на 68-ом этаже небоскреба?

Швейцарцы отказались от безусловного дохода: в чем подвох?

Останется ли Великобритании в Евросоюзе: мнения двух противоборствующих сторон

Боливия спустя 137 может вернуть выход к морю: отчаявшиеся чилийцы просят помощи у суда справедливости

В столице Пакистана создали систему тотального наблюдения: «Мы отследили некоторое количество убийц, грабителей, угонщиков машин»

Обезьяна обокрала ювелирную лавку в Индии: «Когда она вошла – уверенно двинулась к кассе»

# общество # Проекты СТВ # Олег Романов

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