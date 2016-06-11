Швейцарцы отказались от безусловного дохода: в чем подвох?

Новости Швейцарии. Если незнакомый или малознакомый субъект норовит всучить вам деньги, ничего не требуя взамен, значит, вам скармливают наживку и заманивают в мышеловку. Швейцарцы в прошлые выходные рассудили именно так, а потому

категорически отказались от безусловного базового дохода.

Любопытно, что им одним хватило на это здравого смысла, хотя «данайские дары» такого рода норовят всучить многим народам.

Издали эта история видится сказкой — молочные реки, альпийские луга, кисельные вершины, увенчанные головками сыра… И среди всего этого великолепия — веселые гномики в шортиках и шапочках с пером швыряют золото налево и направо, а оно у них никак не переводится.

Идее пресловутого «безусловного базового дохода», во-первых, много веков, а во-вторых, она насквозь рациональна. Швейцарский референдум, что состоялся в прошлые выходные, интересен тем, что здешней публике обстоятельно смысл затеи растолковали: решение принималось обдуманно, не с кондачка, не под влиянием инстинктов — жадности, лености, глупости.

Че Вагнер, пресс-секретарь движения «Швейцарии — безусловный доход»:

Человек по природе своей трудолюбив. Бывают, однако, случаи, когда ему становится скучна выбранная им стезя, когда вся профессиональная жизнь превращается в докуку. Наша затея дает таким людям свободу! Мы не ожидаем немедленного успеха, но, по крайней мере, дадим старт общественной дискуссии, чем бы ни закончился референдум.

Натали Фонтане, представитель радикал-либеральной партии Швейцарии:

Речь идет о гигантских суммах! И если всё решится в пользу этой затеи, мы обречем огромное число людей на развращающее безделье! Это просто оскорбление и вызов всем тем ценностям, на которых построена наша страна.

Швейцарцам предлагали по 2,5 франков всем, от 18 и старше — таких потенциальных счастливчиков набиралось 6 миллионов, приблизительно. Несложно подсчитать, что в год это выходило 180 миллиардов. Уже тут становилось понятно, что речь идет о совершенном безумии, которое не осуществить ни за что и никогда — это все-таки треть швейцарского ВВП. И, кстати, 85% национального бюджета: фактически, государство предлагалось упразднить, а все его деньги взять и разделить между обывателями. Причем, поделить не однажды, а делать это постоянно.

У нас по это части есть собственный опыт. В 90-е активно активно разбирали на части всё: от госсобственности до промышленной кооперации между республиками. Выяснилось, что разбитое не работает: швейцарцы тут оказались рассудительнее и осторожнее.

Опрос:

Я думаю, работать люди не бросят. Если дать свободу выбора, то труд станет даже более производительным, чем если заставлять человека подзатыльниками: «Работай! Работай!»

Риск создает людская разобщенность. Мне кажется, это опасно, когда у человека нет побудительных мотивов служить обществу. Безусловный доход этим и плох: он не требует от социопатов от своей социопатии отказываться, хотя бы ради хлеба насущного.

Агитаторы озадачили сограждан гигантским, у Гиннеса отмеченным, транспарантом, размером в футбольное поле: «Если о нашей зарплате позаботятся, чем заниматься-то станем?». Вышло так, что

75 % граждан проголосовали против подарка в 2,5 тысячи.

Это, кстати, и не удивительно: левым показалось, что идея с либеральным душком, правым — что здесь пахнет социализмом; в итоге, перестраховались и безусловный доход отвергли.

Че Вагнер, пресс-секретарь движения «Швейцарии — безусловный доход»:

Очень удачный для нас день: вы не поверите—я доволен! Ожидали процентов 15 поддержки, а получили все 25! Лет через 7 попробуем снова: как раз условия созреют—хай-тек, цифровые технологии и прочее. Тогда точно референдум выиграем.

Безусловный базовый доход 200 лет тому назад придумал еще маркиз Кондорсе — революционер, который принял яд, чтобы избежать гильотины. Ну, голову ему пытались оттяпать совсем не за это, да и популярность его идея обрела в 30-е, перед 2-й мировой. Тогда, если помните, случилась Великая депрессия и безработной нищающей публике очень не нравилось, что кризис — он для большинства кризис, а для меньшинства — золотая жила.

Ближе всего ко введению базового дохода оказались британцы и канадцы, но их социалистические поползновения были удушены в зародыше. Самое смешное, что теперь разбрасывание денег бюджетным вертолетом— это уже идея не уравнительная, а либеральная: ежемесячный конвертик предлагают раздавать не вместе с социалкой, а вместо нее.

Фактически, безусловный доход — это упразднение государства как конторы, которой полагается о гражданах заботиться:

начальство словно бы говорит: «Вот тебе, мил человек, денежка, а дальше уж как-нибудь сам: можешь проесть-пропить, но ко мне за помощью больше не обращайся». И вот появилась масса охотников сбросить с парохода современности разнообразный гуманистический мусор: всякую там защиту слабых, ограничение сильных, общественные мир и согласие. В конце концов, и гражданское общество тоже оказывалось за бортом: какая там соборная забота о родине, теперь каждый будет сам за себя.

Скотт Сэнтенс, американский писатель, энтузиаст идеи «безусловного дохода»:

В то время, как политики на этот счет высказывают скептически — «Смешно это, чепуха!» —люди к идее внимательно приглядываются. В Финляндии и Канаде, к примеру, экспериментируют с безусловным доходом. Голландцы подумывают о реализации этой идеи. Лейбористы в Англии, правительство Шотландии — они поддерживают эту идею. Рано или поздно мелкие камешки дадут старт лавине.

В Голландии планируют раздавать деньги жителям Утрехта, прежде чем взяться экспериментировать на всех остальных.

В Канаде пилотный проект запустят в Онтарио.

Кстати, для таких затей стране совсем незачем быть богатой: два года, по декабрь 2009-го, в Намибии жителям двух городов давали по 100 местных долларов ежемесячно. Просто так. Говорят, потребительская активность выросла, кривая преступности вниз пошла: даже дети чаще в школу ходить стали.

И повторить подобное можно в любой точке планеты: в конце концов, безгосударственных территорий больше не осталось, а где есть казенный бюджет — его всегда можно запросто раздать, только что дольки будут разниться. И бездельников это совсем не наплодит: их, собственно, уже наплодили столько, что по швам трещат все бюджеты государств всеобщего благосостояния. Какая там протестантская этика и дух капитализма, чай, не 19-й век на дворе, всё затхлое веберинаство ветры перемен повыдули.

Безусловный доход — это пресловутое взять и поделить: ни в Финляндии, ни в Канаде, ни вот в Швейцарии — никто не обещает, что гражданский ежемесячный пай всегда будет сытным, как сегодня. Нет, всего лишь предлагают делить то, что высвободится после отмены социалки:

сегодня это 2,5 тысячи франков, а завтра — извини, сколько получится.

А, между тем, у Страны альпийских гномов национальный долг в два с половиной раза больше ВВП. Если какой экономический катаклизм случится, банкиры останутся с кубышками, а граждане — со своим безусловным базовым доходом, вот только база окажется равна нулю.

Ровно этим и объясняется популярность раздачи социальных фондов всем сейчас и даром: в благополучные годы никому от этого ни хорошо, ни худо. Вот если все пойдет наперекосяк, тогда да: государства уже почти нет, его обязательства исчерпываются долькой безусловного дохода. Короче, каждый будет выживать в одиночку.