В столице Пакистана создали систему тотального наблюдения: «Мы отследили некоторое количество убийц, грабителей, угонщиков машин»

Новости Пакистана. Дивный новый мир тотальной слежки — он не из зловредности властей рождается, но из большой нужды. Подданные вызывают у начальства родительские чувства, а главное орудие отеческой любви — это розга, как известно. В этом смысле, идеальным коллективным родителем для непутевого коллективного чада стало городское начальство Исламабада:

здесь создали систему тотального наблюдения и контроля за уличной суетой.

На всех перекрестках столицы пакистанцы установили 1800 камер: изображение, ими уловленное, транслируется в тайный бункер, который защищен и от землетрясения, и от взрывов любой мощности. Там, глубоко под землей, полицейские следят неусыпно и, уследив, доносят постовым.

Тарик Масуд Ясин, генеральный инспектор полиции Исламабада:

Пока мы тренируемся: полиция города знакомится с возможностями системы, а обрабатывают данные всего 200 человек. Мы отследили некоторое количество убийц, грабителей, угонщиков машин. Ну, и криминальную мелочь кое-какую. Есть успехи и в борьбе с террористами, хотя о них рассказывать преждевременно.

Надо понимать, что пакистанцы не торят дорогу, но идут хорошо протоптанной тропой, протоптанной стадами слонов, если будет угодно оценить размер и влияние стран-предшественниц.

Сейчас видеонаблюдается многочисленными камерами центр любой из мировых столиц:

вот нет за иными полицейскими такой страсти к публичности, как у исламабадца в погонах, а, тем не менее публике, предъявляют снятое в подробностях любое преступление, где бы, когда бы не совершилось, сколь сокровенны не были бы приемы преступников.

Правда, тотальную слежку адресуют «террористам», которые, по правде говоря, невесть что. А, точнее, они то, что на данный момент властям удобнее: вон, в Сирии «борца за свободу» с исламистом не различить. И 200 человек, что расшифровывают данные камер в Исламабаде, — это у пакистанцев от бедности: компьютеры, ведущие поиск по ключевым словам или картинкам, делают слежку много эффективнее.