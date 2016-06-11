Обезьяна обокрала ювелирную лавку в Индии: «Когда она вошла, уверенно двинулась к кассе»

Новости Индии. Любопытный инцидент запечатлен камерой видеонаблюдения в индийском городе Гунтур: биологам не мешало бы тщательно изучить эту пленочку для выяснения: какие поведенческие стратегии являются у нас врожденными, а какие благоприобритенными? По правде говоря, есть теперь веские улики, позволяющие нам обвинять в собственном сребролюбии и алчности не себя самих, а зверье, от которого мы происходим.

Вот этот безымянный уличный мартын проделал немалую работу своим куцым обезьяньим умишком и составил-таки идеальный алгоритм отъема денег у лавочников с последующим этих денег припрятыванием.

Рави, владелец ювелирной лавки:

Мартышка долго сидела у входа снаружи, словно ждала чего-то. А когда вошла, уверенно двинулась к кассе. Еду ей предлагали, но она не отвлекалась: деньги взяла и как дунет за дверь.

Похищена была обезьяной купюра в 10 тысяч рупий — в пересчете, это что-то около 150 американских долларов.

Примечательно, что, выбежав на улицу, мартышка не просто припустила вдоль по местной Тверской-Ямской, но, забежав за угол, укрылась в другом ювелирном магазинчике. Денег при ней уже не было: дознание плодов не принесло: 10 тысяч рупий пропали без следа.

Понятно, банкнота — это условная ценность, фиатная: на счет ярко раскрашенной бумажки есть общественный контракт, велящий считать ее всеобщим эквивалентом. Оказывается, однако, что к этому контракту присоединились и человекообразные: или, может, он сочинен обезьянами в незапамятные времена, а присоединились к нему мы, люди?

Ведь деньги меняются: от ракушек и железных колец до пластика с портретом кенгуру или королевы – а наша страсть к ним неизменна. И Ротшильд, оказывается, обуян той же страстью, что питал когда-то троглодит Ыу-Ых. И более того: в своей основе, накопление и преумножение берет начало в первобытной макаковой страсти.