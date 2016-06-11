«Долг каждого мужчины – стать на защиту своей родины»: более 7 тысяч призывников приняли военную присягу

Новости Беларуси. В воинских частях и соединениях новое пополнение приняло военную присягу. Слова клятвы на верность родине произнесли более 7 тысяч молодых людей, призванных на срочную военную службу и около тысячи тех, кто будет служить в резерве.

Одна из самых масштабных церемоний прошла в Печах – 72-ом гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Всего здесь стали рядовыми почти 2 тысячи призывников. Присутствовали не только боевые товарищи ребят, их командиры, но также близкие и родные новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призывники:

Это долг каждого мужчины – стать на защиту своей родины, страны.

Перед родителями буду защищать родину. Буду знать, что они под моей защитой.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Пройдет год-полтора, для службы в резерве чуть побольше. Это будут те настоящие мужчины, которые способны на подвиг, которые способны защитить не только свою девушку, свою мать, семью, но, если потребуется, и родину.