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Проспект Победителей реконструируют: откуда уберут скамейки и где добавят ночной подсветки

10 июня 2016 19:25
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Новости Беларуси. Столичный проспект Победителей увидели в новой дизайнерской концепции.  Для этой магистрали минские архитекторы разработали целый ряд креативных решений.

В числе основных – создание трех функциональных зон, стильное оформление зданий и оригинальные скульптуры.  В планах и демонтаж навесов, скамеек, а также некоторых рекламных вывесок. 

Оформлять проспект в едином стиле будут и с участием озеленителей. Кроны деревьев подстригут так, чтобы не ограничивать вид на магистраль.

Акцент сделают на ночной подсветке. Планируется, что она будет выполнена в единой цветовой гамме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Борисович, директор ГП «Минский городской институт благоустройства и городского дизайна»:
Мы понимаем, что историческая зона - это один подход эстетизации, зона спортивных сооружений - это совершенно другой подход. И вот эта схема - она отработана. Где-то превалирует реклама, где-то скульптура, где-то зелёные насаждения - то есть, всё зависит от схемы функционального зонирования

# общество # Архитектура # Светлана Борисович

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