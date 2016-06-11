Останется ли Великобритании в Евросоюзе: мнения двух противоборствующих сторон

Новости Великобритании. Британский плебисцит о выходе из ЕС, о «Брексите», сиречь, близится неумолимо и неожиданностей он, по всем приметам, не готовит: с выбором большинство островитян уже определилось. По всем приметам, они уже готовы стать чуть меньше англичанами, чуть больше европейцами: причем, европейцами в том виде, в каком они предстают перед нами теперь: многоязыкими, мультикультурными, живущими без родин единым человечьим общежитием.

«Чума на оба ваши дома», конфликты между непримиримыми Монтекки и Капулетти — это ведь, на самом деле, наверняка не Верона: сидел Шекспир у окошка, глядел да выписывал вполне себе лондонские характеры. Оказывается, и теперь такое возможно: наблюдать контрастные характеры и убеждения, глядя, почитай, из одного островного окошка. Соцопросы обнаружили, что самый проевропейски настроенный и самый евроскептический города Великобритании разделены четырьмя десятками километров или, если угодно, соединены сорока километрами хорошего шоссе. Университетский Кембридж наводнен иноземцами и черпает из этого немалую корысть: конечно, здешним остается только сладострастно приговаривать: «Да-да, пусть это длится вечно!»

Джулиан Хапперт, экс-депутат парламента от Кембриджа:

Надо убирать границы, а не создавать новые. Сейчас и люди, и деньги текут к нам беспрепятственно. Без этой свободы, и бизнес будет хиреть, и университеты, и наука в целом.

Кембридж окружен топями, в силу чего имел издревле славу места нездорового, где лихоманка — обычное дело. Теперь городок оброс офисами и ангарами лабораторий: прозвали эти урбанистические новообразования «Силиконовым болотом» — хотя саркастически, но гордо. Силиконовое болото на свободе циркуляции людей и капиталов паразитирует: разумеется, сторонников «Брексита», выхода из ЕС, здесь не сыскать.

Единая Европа вампирски сосет умы и молодую кровь из остального мира,

а с этого высосанного Соединенное Королевство собирает сливки сливок: им ли протестовать?

Дэид Вильямс, директор компании «Discuva»:

Выход из ЕС создаст нам много проблем. И главное — таланты со всего мира, которых привлекает Кембридж, будут нам менее доступны. И еще: Европа—это треть мирового рынка лекарств: сама Великобритания — это лишь 3 процента. Выйди королевство из ЕС—нас убьет ограниченность собственных ресурсов.

Улицы Питерборо несут на себе отпечаток польско-арабской колонизации. Фляки и хумус здесь купить проще, чем «фиш-энд-чипс»: поскольку фляковое изобилие непосредственно связано со снижением покупательной способности коренного населения, царят здесь скептические умонастроения: «Сделайте нам границы понадежнее, замки и шлагбаумы покрепче, сил никаких нет!»

В экономическом отношении город растет едва ли не быстрее, чем любой другой в Соединенном Королевстве: но не радует это простого питерсборовца. По нынешним временам, прямой и видимой связи между статистикой и реальной жизнью, между макро и микроэкономическими показателями нет ни малейшей. Региональный ВВП городом наедается, но жирок откладывается неведомо где: может, на Джерси, на Виргинских островах или в той же Панаме. Мало ли корпоративных офшоров на планете? Мечтают здесь о прежнем Старом Свете, о малой, так сказать, Европе, какой она была, когда в ЕС не было бедных восточноевропейцев, а пуще того — африканских и азиатских мигрантов.

Стюарт Джексон, депутат парламента от г. Питерборо:

Приезжают миллионы людей, которые не умеют ровным счетом ничего. Да у нас самих такого народу хватает: они остаются без работы, а нам приходится содержать еще и чужих бездельников! Кого ни спросите, все на Острове хотят австралийской системы контроля границ: если нелегал — прошу пожаловать на скалу посреди океана, там доказывай, что имеешь право жить с нами. Премьер наш, конечно, здесь очень с гражданами расходится.

Как видим,

Брексит для англичан — это проблема не идеалов, а меркантильного интереса.

Вступили в конфликт выгоды общечеловеков, они же космополиты, и тех, кто еще остается англичанином. «Брексит» — это схватка на ринге, в которой сошлись Джон Буль и мистер Смит—человек без свойств и собственного лица.

Патрик О’флинн, депутат парламента от партии Независимости:

Питерборо разительно отличается от Кембриджа. В Питерборо хлынул поток малоообразованных мигрантов, готовых на любую работу: там резко упали зарплаты, выросла безработица. Уровень жизни тоже снизился катастрофически: тут различие с Кембриджем очевидно — это разница между взглядом на жизнь синих и белых воротничков.

Хотя в Питерборо 60 % населения за выход из ЕС, в целом по Королевству торжествуют еврооптимисты.

Этих последних, если верить опросам, в стране большинство. Потому исход референдума, который назначен на 23 июня, совершенно очевиден уже сейчас: в отличие от шотландского референдума о независимости, здесь английские власти перестраховались с изрядным запасом: и с обещаниями, и с пропагандой, и административным давлением.

Единственное, что следует понимать: насчет чего, собственно, будет плебисцит? Он решит: затянет ли Британию окончательно в водоворот евроинтеграции. Что бы там ни обещали англичанам, центром принятия решений станет впредь не Лондон, а Брюссель. Не сразу, но чем дальше, тем больше. Имперский британский проект умер, а на смену ему идет Евроимперский, и переменить это нет у англичан ни воли, ни страсти.