Боливия спустя 137 лет может вернуть выход к морю: отчаявшиеся чилийцы просят помощи у суда справедливости

Новости Боливии. Чили и Боливия ухватили друг друга за горло с необыкновенным ожесточением: две страны близки к шагам радикальным и даже непоправимым. Сантъяго обладает морским берегом, Ла-Пас — речкой в пустыне Атакама: каждый из этих авуаров жизненно необходим противнику, но на обмен стороны не соглашаются.

Боливия — единственная страна планеты, которая не имеет выхода к морю, но располагает военно-морским флотом и базой ВМФ.

И тут речь не о шалостях с флагами, благодаря которым самые могучие морские державы планеты — это Панама с Либерией. Нет, тут все по-честному: у сухопутной Боливии есть адмиралы, каперанги и кавторанги, несколько сотен моряков, катер с парой пушек, намертво пришвартованный к берегу озера Титикака. Есть даже день военно-морского флота.

Дело в том, что 137 лет тому назад Боливия, вместе с Перу, проиграла войну соседней Чили.

Победитель пощипал обе побежденные державы, но боливийцев чувствительнее: их лишили узкого коридора, который обеспечивал выход к морю.

С той поры страна томима жаждой реванша: военный ее флот, кстати, помаленьку растет, хотя за пределы Титикаки ему никак не выбраться. Озеро лежит на высоте в 3,5 километра и выхода к морю не имеет. Три года назад Международный суд ООН в Гааге с боливийцами согласился: «Да как же так? Да что ж такое? Уважаемые чилийцы, обидели слабосильных — извольте вернуть!» Но в Сантъяго плоды своих давних побед разбазаривать не желают.

Боливийцы, однако, пошарили в карманах и нашли джокер: пограничная река Силала берет начало в Боливии, а для орошения используется в чилийской Атакаме.

От Сантъяго требуют платы за это либо деньгами, либо, опять же, выходом к морю.

Чилийцы отчаялись и, в свою очередь, просят помощи у международной Фемиды.

Эральдо Муньос, министр иностранных дел Чили:

Мы подали иск в Международный суд справедливости: требуем, чтобы река Силала была признана не имеющей национального статуса. Если мы добьемся своего, прекратятся все спекуляции насчет вод этой реки, исчезнет всякое взаимоувязывание этой проблемы с доступом Боливии к океанскому берегу.

До войны дело вряд ли дойдет: полтора столетия назад Боливия проиграла в борьбе за региональную сверхдержавность и теперь у Чили большой флот, могучая, по латиноамериканским меркам, армия. С ними не повоюешь.

Хотя судиться и даже повоевать экономически стороны жаждут.

Выход к морю для боливийцев — способ переменить свою судьбу, судьбу самой бедной из южноамериканских наций. Океан — это богатство, это пропуск в высшую лигу мировой политики, это возможность торговать и присваивать океанские ресурсы. Тут мы боливийцам можем позавидовать: у них есть хотя бы шанс добыть себе море.