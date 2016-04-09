Программа «Части света с Олегом Романовым» за 09.04.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

Деньги в офшорах не преступление: преступление — прятать там деньги, добытые преступным путем;

Мексиканские хулиганы, перемахнувшие через пограничную стену, грозятся повлиять на результат выборов в США: «Он шизофреник, ваш Трамп»;

Французы снова на баррикадах: в стране планируют ввести новый трудовой кодекс и не в пользу граждан;

Проблема детских садов в Японии: «Устроить ребенка в детсад как выигрыш лотерею»;

Успеет ли Мишель Обама собрать последний урожай в Белом доме?

В Нью-Йорке ищут покупателя на пару уникальных пистолетов великих революционеров;

12 млн. долларов за 450-летнюю императорскую печать — ее выставят на аукцион в Гонконге.