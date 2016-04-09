Успеет ли Мишель Обама собрать последний урожай в Белом доме?

Новости США. В Белом доме началась посевная кампания. Правда, ей придавало траурный характер то, что она совпала с кампанией президентской. Прежде Мишель Обама 7 раз, оставив заботы, подражая древним, возделывала надел свой точно так, как заповедал Гораций. Безмятежность ушла — собрать посеянное Обамы еще, наверное, успеют, а вот следующий будет точно не их.

Мишель Обама, первая леди США:

Хочу поблагодарить детишек, что собрались здесь, и тех ребят, что были здесь прежде. Этот сад — мое дитя. Даст бог, не в последний раз его вскапывают: глядишь, и следующая администрация сочтет возню на грядках традицией, достойной сохранения.

Мишель Обама — энтузиастка «революции школьных столовых»,

которые затеял несколько лет тому назад знаменитый кухарь Джейми Оливер. Еще недавно всюду, а теперь еще много где детей в учебных заведениях потчевали чипсами, гамбургерами, колами: в общем, указывали им верный и быстрый путь в больницу, а потом — в могилу. Оливер добился включения травок-муравок в обязательную школьную пищевую программу, в меню столовок — сначала в Англии, а потом в Штатах.

Свой урожай мадам Обама либо скармливала детям прямо на грядках, либо отправляла плоды своих нив в соседние школы. За дело ее рук можно не беспокоиться: вегетарианство, веганство, разное сыроядение нынче в моде. Принятие пищи делается наукой, которая пошла в массы: витамины-калории-углеводы вычисляются, подбиваются, приводятся в равновесие и баланс.

В этом смысле,

у Мишель шансов остаться в памяти будет побольше, чем у мужа:

он — лауреат невесть за что полученной Нобелевки, она — закопёрщик глобального обычая, который, кажется, повелся всерьез, надолго, а, может, и навсегда.