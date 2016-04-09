В Нью-Йорке ищут покупателя на пару уникальных пистолетов великих революционеров

Новости США. В Нью-Йорке ищут покупателя на пару уникальных пистолетов: из них стреляли, поочередно и не друг в друга, два великих революционера — маркиз де Лафайетт, освободитель Северной Америки, и Симон де Боливар, освободитель Америки Южной. Шедевр оружейного искусства — собственно два пистолета, пороховница, масленка, набор кремнней — уйдет, наверное, миллиона за два долларов.

Беки Мак-Гуайр, главный специалист «Нью-Йоркского Кристи’с»:

Удивительные пистолеты! Лафайет подарил их на закате жизни Боливару, который как раз был на пике карьеры. Изготовлены в Версале. Они подлинное произведение искусства, каким редкая картина является: это не орудие убийства, но истинный шедевр.

Есть подозрение, что и 2 миллиона — слишком скромная оценка:

почти 2 десятка стран считают Боливара своим отцом-основателем, среди них даже Панама, например, которую выдумали 70 лет спустя после кончины Либертадора.

Лафайетт в конце жизни порядком разочаровался в своих достижениях. Штаты в начале 19 века были страной воров, бандитов, убийц, развитию бесстыдства которых независимость много способствовала. Боливар тоже вряд ли гордился перед смертью плодами рук своих: он был отставник, живущий в глухомани, как в ссылке, чуть было не убитый и многократно преданный соратниками. И земной парадиз из Южной Америки не получился при жизни Освободителя, скорее — адский ад.

В общем, реликвии нынешние заслугам обоих наиболее соответствуют. Рюшечки-кружавчики и даже треуголки подошли бы много менее: а этим два великих человека пускали ближним кровь, сколь активно, столь и бессмысленно.