Проблема детских садов в Японии: «Устроить ребенка в детсад как выигрыш лотерею»

Дети — цветы жизни всюду, кроме Японии. На островах они также еще и политическая бомба замедленного действия: сидели себе на горшках, агукали, а потом взяли и в единый миг снесли либерально-демократическое правительство Синдзо Абе. Практически снесли, впрочем, окончательно сделают это на июньских парламентских выборах.

Во всем у нас, человеков, так: мечтается об одном, конструируется другое, а получается и вовсе третье, ни на что из планируемого непохожее. Когда 200 лет тому Роберт Оуэн придумал свою «школу для малышей», он желал обустроить фабрику по формированию новых гармоничных людей. Когда спустя 30 лет немец Фёрбель учредил первый в истории «киндергартен», им руководила только корысть, которая эксплуатировала желание светских дам высвободить время для шоппинга и светских раутов.

Когда, наконец, детские сады стали массовым явлением, их задачей было одно: высвободить производственный ресурс, каким являются женские руки, чтобы руки эти оторвались от горшков и вцепились в рукояти заводских станков.

В Первой Мировой европейские страны потеряли до 5% мужского населения, изувечено было процентов по 15: вот вам истоки сексуальной революции, тут же причины эмансипации и суфражизма. Женщинам приходилось биться с товарками за счастье, не жалея ногтей, кулаков, мыкая друг другу букли и папильотки.

Штаты чуть не последними отняли у женщин кухню-церковь-детей как единственный смысл существования: там семьи об одном работающем супруге начали исчезать в 60-е.

И вот, оказывается, Япония — глобальный технологический лидер — вдруг оказывается по части общественных установлений дремучей какой-нибудь патриархальной Зулусии.

В стране катастрофический дефицит детских садов

и создание каждого нового — повод для праздничного трезвона пропагандистских колоколов по всем телеканалам. Вот дюжину детей передали воспитательницам в Накано.

Юко Судзуки, директор детского сада г.Накано:

Премьер заявил, что он хочет создать Японию, в которой все 100 миллионов граждан могут быть одинаково активны. Без создания детсадов этого никак не добиться. Пока, по правде говоря, особых успехов здесь добиться не получается. Да и будь у правительства в достатке политической воли — а

где прикажете взять нянечек? Зарплаты у них грошовые и надлежащее образование получить охотников нет.

Собственно, потому Острова и располагаются в нижней трети ранжира стран по части полового равенства: они стопервые из полутора сотен государств. Жалование нянек составляет, в пересчете, полторы тысячи долларов в месяц — в Японии такой суммы на прокорм не хватит. И, понятно, 110 тысяч младенцев стоят в очереди на местечко в набрюшной сумке матери-родины: вырастают, бывало, а вакансии не дожидаются.

Детские сады, для политических интравертов японцев, много важнее того, что происходит во внешнем мире: за пренебрежение манной кашей с подгузниками и министров можно, если что, вывалять в смоле да пухе:

Синдзо Абе, премьер-министр Японии:

Мое правительство создало детских садов вдвое больше, чем предыдущее. За время работы кабинета мы помогли девяноста тысячам женщин освободиться от присмотра за детьми и устроиться на работу.

На истекающей неделе недовольство дефицитом детсадов побежало по медиапространству пожаром. И пожар этот ширится, становится огненным фронтом и к июлю,

когда в стране пройдут парламентские выборы, правительство этим недовольством будет почти наверняка сметено.

Началось всё с искорки бунта, которая полыхнула в интернет-дневнике возмущенной мамаши.

Вакако Сакаи, работающая мать из Токио:

Устроить ребенка в детсад — это у нас как выигрыш лотерею или там в казино.

Очень многим приходится либо не работать вовсе, либо постоянно жить в тревоге: а присмотрен ли ребенок? Ухожен ли, пока ты карьеру делаешь?

Японское отчаяние — оно протекает пассивно: хорошо, если случатся, как сейчас, скорые выборы. Если нет, то японец не реальность меняет, а себя, чтобы ей соответствовать. В стране, грибами после дождя, прут повсюду в рост фирмы-уродцы: коворкинги, где за детьми присматривают сообща, кто к младенцу сейчас поближе. Получается почти как в прежние времена, когда ребенка — на закорки, мотыгу в руки и на рисовое поле. Только вместо тяпки — ноутбук и смартфон.

Ерико Сояма, основательница коворкинга «Бебико»:

Нуклеарная семья имеет очень серьезные отличия от патриархальной, где дети — это общее достояние и общая забота. Сейчас не то: не хватает садов и нянек. Мужчины торчат на работе подолгу, ведь присутственные часы никак не ограничиваются: сиди, пока начальство не уйдет. Наконец, существует стереотип: «Баба должна дома сидеть и дитё нянчить!»

Я долго изобретала выход, а потом решила: надо совмещать.

Всё взять, соединить, задав новую матрицу материнского поведения, чтобы работать и нянчить одновременно.

Вообще же, удивительное дело, но эта проблема так и осталась нерешенной практически всюду, как там начальство щеки не надувало: «мы цивилизованное общество и торим человечество дорогу в будущее!».

У англосаксов, будь-то в Штатах или Англии, детсады неудобны и дороги — меньше тысячи долларов или фунтов на неполный рабочий день не найти. В Германии с Францией, мало того, что устройство в сад будет недешевым, так еще и бюрократических обременений тут полно.

Решения проблемы, иначе говоря, найдены не оптимальные и реформы тут неизбежны. В окончательном развитии, есть два возможных варианта: либеральный — дети есть ваше самонаказание, вам и выкручиваться. Второй — фаланстеры: ребятню в детдома, где воспитывать полезных членов общества. Родительскую энергию высвободить и обратить во всеобщее благо. Обе идеи нехороши, но у первой, чтоб каждый выплывал сам, шансов осуществиться сейчас как-то побольше.