«Панамский архив» объемом в 2,5 терабайта — именно этот предмет был на минувшей неделе самым обсуждаемым. Сенсация получилась из разряда тех, что внезапно возникают ниоткуда и скоропостижно исчезают никуда, не оставив в памяти следа. Единственное этому объяснение — офшорный мир ждут потрясения. Нет, этот мир не поручит закрыть какой-нибудь антиколумб: офшорную вселенную просто радикально перекроят.

Мир уже никогда не будет прежним: под грузом тяжких обвинений свой пост покинул премьер-министр Исландии. Потом, правда, вернулся. Но затем снова ушел и уже окончательно. Хотя правящую партию продолжает возглавлять. Но мир переменился: ведь здание исландской демократии сотряслось до основания и фальшивые элементы с себя отряхнуло, как собака клещей после лесной прогулки.

Понятное дело, Международный консорциум журналистских расследований, репортерский проект в сфере организованной преступности и коррупции, а также прочие птенцы соросятника — все эти организации нуждаются в славе, деньгах, доверии. Обидно ведь — по 20 лет конторам, а лавры ухватывает Викиликс, где ни солидности, ни респектабельности, ни американских грантодателей за спиной. Мэтры в области журналистских расследований наносят ответный удар — и газетные листы прошелестели названия этих мутных контор, хотя вряд ли их запомнят надолго. Из 11,5 миллионов документов, что были украдены в Моссак-Фонсека, опубликованы полторы сотни: остальные панамские папки будут потрошить с разбором, чтобы честных клиентов денежной прачечной не обидеть.

Мегги Мерфи, сотрудник «Трэнсперенси Интернешнл»:

Вы представить себе не можете, где прячут деньги! Штат Делавэр, к примеру. Кто бы мог подумать, что это возможно в Америке, да? И разные тихоокеанские острова совсем не самые знаменитые и популярные офшоры! Существуют рейтинги, есть анализ сравнительных преимуществ:

деньги в офшорах не преступление. Преступление — прятать там деньги, добытые преступным путем.

Разоблачители громче прочих прокричали фамилии Порошенко и Путина, хотя не менее любопытно было бы поковыряться в гроссбухах семейства Кэмеронов: папаша премьер-министра Оловянных островов, оказывается, любил прятать укрытое от супруги не под диваном, но в Панаме. Впрочем, папа Йен преставился в 2002-м, когда будущий глава правительства еще делал не государственную, а партийную карьеру. То есть, грехи это старые и теперешнему премьеру не в укор, если, конечно, средь отцовских не упрятаны сыновние пенни, шиллинги и фартинги. Сначала Кэмерон все отрицал, затем полупризнавал, как это водится у политиков. Дескать, курил, но не затягивался, и только один раз в жизни.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Да, у меня и у Саманты было 5 тысяч акций, но мы их продали в 2010. 30 тысяч фунтов получили. Налоги я заплатил. Все, как британское законодательство велит.

Джереми Корбин, лидер лейбористов:

Это ничуть не частное дело и расследование необходимо. Богатым и бедным написаны одни законы: «Панамский архив» вооружает нас инструментами, которые позволят стать чуть ближе к торжеству справедливости и права.

Премьер еще оказался благодушен. Его пресс-служба просто ответила:

офшорные счета Кэмеронов — их частное дело.

И так, оказывается, тоже можно — оправдываться было совсем не обязательно.

Вообще же, нынешний «панамский архив» — это хороший повод поговорить об офшорах как о явлении. В прошлом году американцы увели в офшоры триллион 200 миллиардов долларов. Всего же в кубышках на разных кокосовых островах хранится 12 триллионов — хотя, может, в разы больше.

Офшоры — один из главных инструментов глобализации: деньги теряют национальную принадлежность и потом легко перетекают куда угодно.

Примечательно, что капиталы правительствами в кокосовые юрисдикции буквально вышвыриваются — фискальными пинками, подзатыльниками и прочей вивисекцией

Майкл Хьюсон, аналитик «CMC Markets»:

Британский налоговый кодекс содержит 20 тысяч страниц: он в 20 раз длиннее, чем «Война и мир». А в Гонконге, например, в кодексе 276 страниц — и вы спрашиваете, почему они не бегут в офшоры?

Многих удивило в истории «панамского архива» отсутствие там американского компромата. Да что ж дивного? В 89-м Панама-сити разбомблен Штатами, страну захватили в считанные дни, новый президент Галлимани принес присягу на военной базе США. Есть у кого сомнения, что из банков туземных можно получить любую информацию, интересующую цивилизованный мир? Только безумец из британцев или янки в Панаму сунется. Да и, по правде говоря, вся система офшоров опекается и контролируется англосаксами: зачем искать себе хлопоты, если для вящего удобства и комфорта любого вора и налогового махинатора всё давно предусмотрено?

Джолион Могхэм, адвокат по налоговым делам:

Многие обстоятельства убеждают меня в том, что здесь дело нечистое. Уверяю вас:

ни один вменяемый англичанин в Панаму со своими деньгами не сунется.

Есть острова Ла-Манша, есть британские заморские территории— там действуют наши законы, там работают англичане: от налогов отвертеться там будет даже проще. Кому придет в голову прятать деньги в банановых республиках? Панама обеспечивает большую секретность: но, по правде говоря, сами видите, какова цена такой банковской тайне. Украли, выложили в Интернет и управы на хакеров нет.

Панамский архив — еще одно подтверждение истины: когда вокруг начинается пропагандистский ор, значит, кто-то уже шарит в ваших карманах.

Офшоры — это легальный, хотя и малоприличный инструмент обеспечения конкурентоспособности бизнесов:

ведь кто платит налоги родине честно и сполна — тот обязательно проиграет, поскольку обременит себя дополнительными издержками.

Понятно, что не за премьером Исландии охотились разоблачители: просто времена настали трудные и число кубышек под пальмами пришла пора сократить. Панама англосаксам подконтрольна не напрямую: теперь даже последние дураки поостерегутся там прятать уворованное, ведь к их услугам будут Гернси, Британские Вирджинские острова и прочая воровская инфраструктура, заботливо обустроенная ее величеством королевой и прочими хозяевами мира.

Глобализация — это вовсе не свободный переток капиталов в масштабах планеты. Это подконтрольность капиталов единому центру. Шалить с налогами на родине можно, а вот избегать уплаты королевской десятины — ни в коем случае. А потому — пожалуйте стричься, наивные офшорные барашки, несите пастырям свое золотое руно.