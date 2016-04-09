Мексиканские хулиганы, перемахнувшие через пограничную стену, грозятся повлиять на результат выборов в США: «Он шизофреник, ваш Трамп»

Новости США. Штаты кипят сейчас событиями, речами, эмоциями: большая часть всего этого останется серым шумом, который оставит избирателя равнодушным и не будет замечен никем. Но случаются иногда мелочи, которые внезапно меняют всё, причем непонятно отчего меняют и почему именно они?

Так случилось со штурмом американо-мексиканской пограничной стены бандитами, что пожелали остаться неизвестными: по всем приметам,

эта история изрядно омрачает перспективы Трампа и ощутимо растит шансы Сандерса.

Хулиганы вмешиваются в высокую политику нечасто — хотя, конечно, бывает и такое. К ветхозаветным примерам обращаться не станем: взглянем лучше на предвыборную американщину: здесь как раз

парочка мексиканских хулиганов грозит перемешать электоральные рейтинги и последних сделать первыми.

Провинциальный телеканала «Астека нотисиас», вещающий в штате Сонора — вестимо, мексиканском — снял преживописнейшую плёночку. Двое парнишек с фанерными коробами на закорках легко перемахивают через пограничный забор. Чуть поодаль — полицейский автомобиль, публика в котором сидит нелюбопытная, к мексиканцам равнодушная. Сонора — один из самых глубоко изъеденных криминальными язвами федеральный штат: соседняя американская Аризона, отгородившись 9-метровым забором, убавила у себя градус бандитизма, но преступный «кипяточек» из-за кордона все одно перехлестывает.

Вот и нынешние подростки — ведь они же не пирожки бабушке несли?

Не груз райских яблочек? Оператору, кстати, повезло: ему только пальцем погрозили, а могли и порешить — с легкостью, с какой кончают муху или таракана. В Мексике это делается легко.

Картельные хунхузы-нарконоши потоптались на американской территории, с кем парой телефонных фраз перекинулись и в пару секунд перебрались обратно, туда, где законодатель один только господин Кольт. Зелье, насколько можно судить, осталось недоставленным, нелегалы убрались восвояси. Вот этому вот всему — что недоставленное и что убрались — американская публика огорчилась больше всего.

«Граничная стена» — это фетиш всех американских сторонников порядка и строгости:

вот и Дональд Трамп за нее — обещает, когда станет президентом, поскорее закончить.

Роберто Гиль, мексиканский сенатор:

Это нонсенс! Трамп ведет кампанию и старается сделать приятное своим сторонникам. Американцы — вменяемые люди и отвергнут весь этот бред: достроить стену, обложив налогом переводы из Штатов в Мексику — такое предлагать может только психически нездоровый человек.

Пока из 3 200 километров границы только тысяча с небольшим таким частоколом оборудована.

Стоит это сооружение, которое возводят уже 10 лет, что-то около 6 миллиардов. Точную сумму издержек не знает никто, и они в принципе не могут быть окончательными. Вот, выяснили пару лет тому назад, что секцию стены сдвинули на метр с небольшим вглубь мексиканской территории — перенос на подобающее место стоил 3 миллиона. А такого, займись кто сверкой расположения забора с картой делимитации границы — ой как немало выплывет.

Но тут иное важно: в канун выборов выяснилось, что любимое детище консерваторов и реакционеров, одновременно, стоит миллиарды и не стоит ломанного гроша.

Это известье больно-пребольно бьет по Трампу, который стену обожает. От него ни вреда, ни пользы Клинтон — она избегала высказываться о стене определенно. Наконец, Сандерсу вся эта история очень на пользу, коль скоро он сторонник узаконивания миграционных потоков.

Демократам следовало бы двух мексиканских гопников выдумать, если бы их не было: они, однако, случились, выявив напрасность размежеваний, зряшность упований на полицейскую суровость, никчемность суровости в применении к наркоторговле и нужду в применении здесь ласки.

Мигель Барбоса, мексиканский сенатор:

Он шизофреник, ваш Трамп.

Даже президент Соединенных Штатов не в силах сделать то, что обещает совершить данный субъект.

Он голову морочит сторонникам этой стеной.

Есть немалая вероятность, что история с забором решит вопрос об американском президенте: теперь к Трампу есть основательные претензии, не то что прежде —«А у него жена для мужских журналов снималась! Да он парик носит и морда у него протокольная, а сам он — короткопалый пошляк!».