Программа «Части света с Олегом Романовым» за 07.05.2016

В эфире — программа «Части света с Олегом Романовым», а впереди у нас — полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными.
Давайте попробуем разобрать божий свет на части!
В программе:
Обама собрался на пенсию: какой сюрприз он готовит к ноябрю?
Где хорошо, там и родина: из горных районов Северной Португалии уезжает население, а мигранты там жить не хотят
Олимпиада 2016 в Рио-де-Жанейро: болельщиков собираются поселить в самых бандитских районах?
Китайцы впопыхах скупают золото: деньги обесцениваются, а драгметалл всегда будет в цене
Белый Дом оградят 4-метровой стеной, если разрешит ведомство охраны культурных памятников
Корабль капитана Джеймса Кука обнаружили в водах американского штата Род-Айленд
Допинг и велосипеды с моторчиком: какой на самом деле современный спорт?