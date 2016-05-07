Программа «Части света с Олегом Романовым» за 07.05.2016

В эфире — программа «Части света с Олегом Романовым», а впереди у нас — полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными.

Давайте попробуем разобрать божий свет на части!

В программе:

Обама собрался на пенсию: какой сюрприз он готовит к ноябрю?

Где хорошо, там и родина: из горных районов Северной Португалии уезжает население, а мигранты там жить не хотят

Олимпиада 2016 в Рио-де-Жанейро: болельщиков собираются поселить в самых бандитских районах?

Китайцы впопыхах скупают золото: деньги обесцениваются, а драгметалл всегда будет в цене

Белый Дом оградят 4-метровой стеной, если разрешит ведомство охраны культурных памятников

Корабль капитана Джеймса Кука обнаружили в водах американского штата Род-Айленд

Допинг и велосипеды с моторчиком: какой на самом деле современный спорт?