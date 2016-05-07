Белый Дом оградят 4-метровой стеной, если разрешит ведомство охраны культурных памятников

Новости США. В Штатах вошел в моду странный флеш-моб, сродни тому пакостному, который британские туристы завели в Риге, где метят по прибытии монумент независимости. Ограду Белого Дома не очень-то пометишь — все-таки это средоточие мирового могущества, эдакий омфал власти. Удивительное дело, но

самый охраняемый объект планеты оказался недостаточно защищен от проникновения хулиганов.

Перемахнуть забор, окружающий здание, может человек самых средних физических кондиций: если сделать это быстро, то задержат нарушителя чуть не на пороге президентской гостиной, где он Обама с женою, отдуваясь, чаи гоняют.

За последние 2 года подобное случалось четырежды:

в последний раз на блины к лидеру свободного мира пытался бывший спецназовец с ножиком в рукаве — профитроли с главой государства делить, не иначе.

С другой стороны, Белый Дом — в самом центре Вашингтона, рядом мемориальные святыни, которых, собственно, Уайт Хауз является составной частью: закрыть объект для туристов никак нельзя. После непозволительно долгих размышлений, охрана представила прожект.

Том Догерти, представитель секретной службы:

Теперешняя стена коротковата. Она не отвечает новейшим стандартам обеспечения безопасности. Она станет крепче, выше и будет изготовлена из новых материалов. Прибавятся устройства, которые не позволят на нее взбираться, не дадут ее взорвать, позволят обнаруживать приближающихся к ней людей или объекты.

Забор сделают выше вдвое: с прежних 2-х нарастят до полноценных 4-х с лишним метров.

Впрочем, может и не нарастят: утверждать план реконструкции, то есть, превращать прожект в проект, должно ведомство охраны культурных памятников. Вполне могут счесть, что ограда уродует архитектурный ансамбль. Непреклонность культурократов может сочетаться с извечным недоверием американцев власти и анархическим их презрением к власти. Тогда декоративный заборчик будет и далее не только прекрасный вид на белый дом открывать, но и доступ в частную жизнь самого влиятельного семейства Земли.