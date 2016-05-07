Олимпиада 2016 в Рио-де-Жанейро: болельщиков собираются поселить в самых бандитских районах?

Новости Бразилии. На празднике можно быть гостем, а можно хозяином: от этой вашей роли сильно зависит — суждено вам безмятежно веселиться или суетливо и озабоченно хлопотать? Туристов, которых ждут на бразильской Олимпиаде, собираются поселить в знаменитых фавелах Рио-де-Жанейро: хозяева здесь уже позаботились, чтобы гостям озабоченности и хлопот тоже хватило.

У оборота «анархо-бандитская республика» есть короткие, как звук выстрела из обреза, синонимы: трущоба, барриос и, наконец, фавела.

Фавела — городской район, в который полиция сунуться не рискует и где властью наделяет «товарищ Маузер».

Из молодежи бразильских фавел мало кто доживает до седин: перестрелки, наркотики, нож под ребро — все это изрядно сокращает продолжительность жизни. В 80-90-е, когда демократия в Бразилии еще не была, как теперь, безбрежной, полиция действовала просто: временами броневик спецназа въезжал в фавелы ночью и оттуда велся прицельный огонь по подозрительным встречным-поперечным. Ошибиться было невозможно:

честный человек затемно тут на улицу не выйдет, если вообще допустить наличие здесь честных людей.

Это село не стоит без праведника, а фавела прекрасно себе стоит и не сыплется.

Крупные города Бразилии условно пригодны для проживания — именно из-за анархо-бандитских кварталов, которые в Рио, Сан-Паулу, Манаосе и прочих мегаполисах занимают до трети территории.

Нет в мегаполисах не ограбленного хоть раз горожанина.

Не встретишь там такого: здесь в больших городах начисто отсутствуют йети, чистый воздух и обыватели, не подвергшиеся гоп-стопу.

7 лет тому назад правительство затеяло программу мелиорации фавел.

Самые распропащие решено было сносить и расселять, а менее забубённые — «пацифицировать»: устанавливать там пару-тройку полицейских постов, из коих проистечет благость и покой. Получилось не очень: ниоткуда появилась Олимпиада, на строительных подрядах которой распилили всё, что можно, на фавелы не осталось. Зато возникла идея: учитывая дефицит площадей в гостиничном фонде, решили создавать здесь гостиницы.

Жильсон Фьюмака, администратор гостиницы:

Я здесь родился, работал с туристами, постоянно наблюдал повседневную тутошнюю жизнь. В гостиницу мы переделали дом моей матери: на втором и третьем этажах — 4 номера на 14 коек. Наши соседи внесли свои квартиры в качестве паевых взносов: чье жилье было, тому долю от дохода. На Олимпиаду у местных большие надежды: когда еще столько денег в город привезут.

В Рио на Олимпиаду приедут 380 тысяч гостей.

Учитывая, из какого контингента состоит аудитория спортивных состязаний, вряд ли вся эта публика станет искать себе апартаменты в «пяти звёздах», чтобы в 10 укутываться одеяльцем и отходить ко сну. Есть подозрение, что бразильским жиганам многие из приезжих будут вполне под стать. Но власти Рио начали международную кампанию, которая имеет целью переменить восприятие фавел, чтобы относились к ним впредь не опасливо, а видели какую-то романтическую загадку.

Соланж Душ Сантуш, менеджер гостиницы:

Затеять отель в фавеле было непросто. Слишком уж дурная о таких кварталах ходит слава. А на самом деле тут мирно, спокойно, безопасно: приезжайте, сами посмотрите!

Сабрина Ноблан, туристка из Франции:

Я и не представляла себе, что это такое, фавела, на самом деле! Она превзошла самые романтические мои ожидания. Боялась грабителей с пистолетами, но их тут нет в помине. Здешние люди, хотя и живут как в гетто, своих защищают ото всех опасностей. Люди душевные — просто не передать.